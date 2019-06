Lopend Vuur: Landbouwverkeer hoort niet in de spits

Het onderwerp voor het Lopend Vuur van vandaag werd ons aangedragen door Edwin op Noord-luisteraar Marion Deen uit Norg.

Gevaarlijke situaties

Ze ergert zich aan het feit dat er in de spits landbouwverkeer op de weg is. Niet alleen zorgt het voor vertraging, ook gaat ander verkeer daardoor soms op onverantwoorde wijze inhalen. Met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Hoe denk jij over dit onderwerp? Moet ook het landbouwverkeer ruim baan krijgen? De boeren doen immers belangrijk werk. Of moeten ze tijdens de spits even plaatsmaken?

