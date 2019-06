Dierenarts voor de minima heeft het drukker dan ooit

Haar praktijk draait al enige tijd, maar heeft het momenteel drukker dan ooit.

'Mensen komen steeds meer in de financiële problemen, waardoor hun huisdier vaak wat verderop in het rijtje aan de beurt is.'

Vakantiegeld



De praktijk van Van der Terp hanteert een 'minitarief' voor mensen met een minimuminkomen. Iedereen die daarboven verdient is ook welkom met zijn of haar huisdier, maar betaalt het standaardtarief.

Hollen en stilstaan

Met die opzet draait de praktijk overuren. 'Hoewel het goed gaat met de economie, is het bij ons absoluut niet rustig. Integendeel', zegt Van der Terp.

'Het is wat hollen en stilstaan, maar het is op dit moment erg druk. Iedereen heeft net vakantiegeld gekregen, dus dat is de uitgelezen kans om bijvoorbeeld je poes te steriliseren. En dat gebeurt dan ook heel erg veel.'

Kosten amper te dekken

Van der Terp probeert de kosten voor haar klanten zo laag mogelijk te houden, maar moet tegelijkertijd wel haar dierenartsen betalen. Daardoor moet ze soms de eindjes aan elkaar knopen.

'De lage prijs is onze onderscheidende factor. Maar we kunnen de kosten met moeite dekken. Het lukt, maar er blijft niets over. En hoe drukker het wordt, hoe meer dierenartsen ik moet inhuren.'