Ondernemersclub: 'Koen Schuiling is een vrijdenker, prima'

'Complimenten voor de vertrouwenscommissie', zegt Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club. De ondernemersvoorman is in zijn sas met Koen Schuiling als nieuwe burgemeester van Groningen.

Maar verrast was Bos wel. 'Want je verwacht in eerste instantie toch iemand met de kleur van het college', zegt hij. 'Vandaar de complimenten voor de keuze van deze burgemeester. Schuiling is een vrijdenker, iemand die los van anderen een eigen meming kan hebben. Dat kan veel toegevoegde waarde hebben voor het college.'

Belangrijk dossier

Bos kent Schuiling 'een beetje' vanuit het verleden. 'Van zijn werk als fractievoorzitter van de VVD, maar ook als wethouder EZ (Economische Zaken). Wij vinden dat een pré, want EZ is toch wel een belangrijk dossier in Groningen.'

Hoge verwachtingen

Op dat vlak, economische zaken, heeft Bos dan ook hoge verwachtingen van Schuiling als nieuwe burgervader.

'We gaan ervan uit dat we op de ingeslagen route, het creëren van nieuwe banen in Groningen, verder zullen gaan. Daarnaast is ingezet op een sterke binnenstad. Boven de lijn Utrecht is Groningen de hoofdstad van Nederland, en dat is vooral dankzijn die levendige binnenstad, waar alles samenkomt. Wij denken dat deze burgemeester daar aan mee gaat helpen.'

Schuiling moet zijn eigen wapenbroeders in het kabinet op het aardbevingsdossier aanspreken Eric Bos - Groningen City Club

Pluspunt

Dat Koen Schuiling te boek staat als 'streng' en iemand van 'law & order', ziet Bos alleen maar als een pluspunt. Vooral waar het gaat om zijn rol richting Den Haag.

Wapenbroeders

'Want afspraak is afspraak', zegt Bos. 'Ik denk namelijk dat de burgemeester van Groningen naast René Paas een belangrijke rol dient te spelen in het aardbevingsdossier, waar we hier in Stad ook direct mee te maken hebben. Daar kan, en moet, hij zijn eigen wapenbroeders in het kabinet uitstekend op aanspreken.'

