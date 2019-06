Stadjer geeft historische voetbalfoto's kleur: 'Ik google me helemaal suf'

Op die manier blies hij onder andere nieuw leven in afbeeldingen van GVAV-spelers Tonny van Leeuwen (uit de historische wedstrijd tegen Ajax in 1965) en Martin Koeman (in duel met Feyenoorder Coen Moulijn). Ook Abe Lenstra (SC Heerenveen) komt voorbij.

Van Basten en Cruijff

Het idee voor zijn kleurrijke hobby begon een aantal weken geleden tijdens zijn werk voor de website 'Kent u deze nog?'. Dat is een site vol nostalgische voetbalverhalen.

'Daarmee proberen we het voetbalverleden opnieuw in beeld te brengen. Een paar weken geleden was ik bezig met een fotoreportage van Marco van Basten en Johan Cruijff. Het viel me op dat het heel veel zwartwit-foto's waren. Ik had eens voorbij zien komen dat er oude foto's van New York ingekleurd waren, maar nog nooit voetbalfoto's. Daar ben ik dus mee begonnen.'

Het resultaat

Op onderstaande foto is GVAV-speler Tonny van Leeuwen in de wedstrijd tegen Ajax in 1965 te zien. Sleep met de witte balk om te zien hoe de foto er in kleur uitziet.



Photoshop

Het inkleuren van de historische kiekjes gebeurt uiteraard niet met een stel Bruynzeelpotloden. 'Daar heb ik toch echt een laptop met photoshop voor nodig', lacht Koop.

Er zijn altijd clubarchivarissen die weten welke kleur de sokken hadden Jurrien Koop - Kleurt voetbalfoto's in

Rondvragen

Aan kennis over de echte kleuren van shirtjes, broekjes en sponsoruitingen ontbreekt het hem soms. Maar Koop blijkt vindingrijk.

'Door die website hebben we veel voetbalboeken. Daarin kun je heel veel kleuren vinden. Verder google ik me helemaal suf. Als ik er dan nog niet uitkom, vraag ik wat rond op Twitter. Er zijn altijd supportersverenigingen die me meehelpen, of clubarchivarissen die weten wat de kleur van de sokken was en waar het rode streepje precies loopt. Op die manier vul ik ze zo levensecht mogelijk in.'

Overdonderd

De reacties op Koops werk zijn in de meeste gevallen heel positief, zegt hij.

'Ik werd er een beetje mee overdonderd. Het is een leuke hobby en ik snap dat het opvalt, maar dat het zoveel aandacht krijgt had ik niet verwacht.'

'Soms krijg ik wel te horen: deze foto is mooier in zwart-wit, Jurrien. Niet alles doen! Dat is dan ook wel weer waar.'

Meer voorbeelden

Op Twitter deelt Koop het resultaat van zijn werk: