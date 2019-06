Bowie-musical 'Lazarus' komt naar Groningen

De musical Lazarus van David Bowie komt naar MartiniPlaza. Eerder trok een tentoonstelling in het Groninger Museum over de artiest 200.000 bezoekers.

Aanvankelijk zou de musical alleen te zien zijn in het DeLaMar in Amsterdam, maar vanwege de grote belangstelling is Lazarus ook in Groningen te zien.

Overlijden

Bowie overleed in januari 2016, een maand na de première van de musical. In deze periode liep de tentoonstelling 'David Bowie is...' in het Groninger Museum.

Lazarus is van 13 tot en met 31 mei 2020 te zien in MartiniPlaza. De kaartverkoop start dinsdag 18 juni om 10.00 uur.

Lees ook:

- David Bowie is... in Groningen populairder dan in Berlijn en Parijs

- 'Bowie-tentoonstelling levert stad Groningen miljoenen op'