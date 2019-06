EU-hof: 'Discriminerende' Duitse tolheffing van de baan

De zogenoemde Maut is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door Oostenrijk met steun van Nederland.

'Het is goed nieuws, want we zouden hier als grensregio veel last van krijgen', zegt directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio (EDR). 'De lobby heeft gewerkt. Je ziet dat we als Oostenrijk, Frankrijk en Nederland samen ons gelijk krijgen.'

Wel of niet discriminerend?

Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie, advocaat-generaal Nils Wahl, zei eerder dit jaar nog dat de tolheffing níet discriminerend is.

De heffing voor het gebruik van de autobahn zou in oktober 2020 in moeten gaan. Volgens de Europese rechter zou de economische last ervan enkel op de schouders rusten van buitenlandse automobilisten, omdat Duitse autobezitters via een belastingvrijstelling (deels) worden gecompenseerd.

