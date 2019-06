Ook RWE en Innogy plannen grootschalige waterstoffabriek in de Eemshaven (update)

De fabriek met een capaciteit tot 100 Megawatt moet verrijzen op het terrein van de Eemshavencentrale van RWE. Het nabijgelegen windpark Westereems van Innogy moet de stroom voor de fabriek gaan leveren.

CO2-uitstoot terugdringen

Met de productie van 'aanzienlijke hoeveelheden' groene waterstof willen de bedrijven een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

'Voor energie-intensieve industrieën zoals de staal-, chemische of cementindustrie zal groene waterstof een belangrijke stap zijn om te verduurzamen. Naast de vermindering van de CO2-uitstoot in industriële processen kan waterstof een duurzame brandstof worden voor de transportsector of voor de verwarming van huizen.'

Plannen Gasunie

De geplande fabriek van Innogy en RWE volgt op de plannen van Gasunie en het Franse energiebedrijf ENGIE. Zij maakten in oktober 2018 eveneens bekend te werken aan een waterstoffabriek in het noorden van ons land. De Eemshaven zou daarbij een logische keuze zijn. Ook die fabriek moet een capaciteit van 100 Megawatt krijgen.

De vraag naar groene waterstof is groot. Daar kun je niet genoeg fabrieken voor hebben Rob Hageman - Woordvoerder RWE

Grote vraag

Volgens RWE-woordvoerder Hageman bijten de twee plannen elkaar niet.

'De chemische industrie gebruikt op dit moment heel veel waterstof van een vieze bron: aardgas. Door over te stappen op groene waterstof kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot verder terugdringen. De vraag maar dit soort waterstof is groot, dus daar kun je niet genoeg fabrieken voor hebben.'

'Super zuiver water'

Hageman ziet wel een duidelijk voordeel van de plannen voor de fabriek bij de eigen RWE-centrale.

'Naast het windpark en de kolencentrale staat een fabriek voor super zuiver water. De stoomketels van onze kolencentrale moeten namelijk blijven doordraaien zonder dat er kalksteen ontstaat.'

Haalbaarheidsonderzoek

RWE en Innogy onderzoeken momenteel de haalbaarheid van hun nieuwe fabriek, zegt Hageman.

'Daarbij bekijken we of het ons lukt om groene waterstof te produceren tegen een concurrerende prijs en wat we eraan kunnen verdienen. Vervolgens maken we de afweging of we het doen of niet. De Eemshaven is in elk geval een mooie plek in Groningen waar dat zou kunnen.'

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het najaar verwacht.

Update: het bericht is aangevuld met een reactie van RWE-woordvoerder Rob Hageman.

Lees ook:

- GasUnie werkt aan waterstoffabriek in Noord-Nederland