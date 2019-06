Dierenarts: 'Het is koudwatervrees om bang te zijn voor vaccineren'

Je huisdier vaccineren of juist niet? Het aantal mensen dat een vaccinatie links laat liggen, groeit. Dierenarts Frank de Bont maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. 'Het is gewoon heel gevaarlijk.'

'Er zijn mensen bij die hun huisdier nooit hebben laten vaccineren, maar er zijn ook mensen die bang zijn gemaakt voor het vaccin. Internet speelt hier een negatieve, dubieuze rol in', aldus De Bont.

'Als je even googlet op het vaccineren van honden, dan kom je de meest verschikkelijke verhalen tegen waar het merendeel van onwaar is.'

Vaccinatieverbod voor pups

'Maar ook fokkers', vervolgt hij. 'Hoe vaak ik geen contracten zie van pups waarin letterlijk staat dat de fokker niet wil dat de hond gevaccineerd wordt. Dan denk ik: je fokt honden en hebt geen medische achtergrond. Je bemoeit je met iets wat niet jouw ding is.'

'Als het percentage dieren dat gevaaccineerd is, daalt, dan krijg je een steeds grotere groep die geen immuniteit heeft. Laatst hadden we een vos met hondenziekte, die bij de grens werd gevonden. Als zo'n vos in aanraking komt met gevoelige honden, dan breekt hondenziekte uit. Dat is zo'n ernstige ziekte, dan weet je niet wat je meemaakt.'

We hebben heel veel ziektes niet meer en dat is onze eigen verdienste door goed in te enten Frank de Bont - dierenarts

'Vaccins zijn niet gevaarlijk, die zijn tot in den treure getest. Je spuit een heel klein beetje van een aandoening in een hond opdat het lichaam een afweer gaat opbouwen. Dat is alleen maar heel erg prettig. '

'Het is koudwatervrees om bang voor vaccineren te zijn. Je moet er genuanceerd mee omgaan. Vandaar dat we een vaccinatieprogramma volgen op basis van onderzoek aan de universiteit van Utrecht.'

'We hebben heel veel ziektes niet meer en dat is onze eigen verdienste door goed in te enten. Als een virus weinig dieren heeft die gevoelig zijn, zal die ziekte niet uitbreken. Daarom zie je ziektes vooral in gebieden waar niet of onvoldoende geënt wordt.'

Oost-Europese taferelen

'Als je niet vaccineert, dan krijg je Oost-Europese taferelen met ziektes krijgt die we de afgelopen dertig à veertig jaar sporadisch zagen.

Ik ben fel tegen mensen die hun dieren niet vaccineren. Niet omdat ik daarvan leef, maar omdat je een grote groep dieren op een simpele manier voor een hoop ellende kunt behoeden.'