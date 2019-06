Appingedam in de rode cijfers door jeugdzorg

Appingedam komt in totaal zes ton tekort op jeugdzorg. Doordat dit al deels was voorzien, sluit de gemeente 2018 af met een tekort van ruim drie ton.

Ook andere gemeenten in onze provincie kampen met fikse tekorten op de jeugdzorg. Fusiepartner Loppersum komt bijna een half miljoen tekort. Ook Delfzijl, Oldambt en Midden-Groningen kampen met tekorten en moeten de broekriem aanhalen.

Volgens wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) hoeft Appingedam nog niet te bezuinigen. Wel voorziet ze grote problemen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta vanaf 2021.

'Het Rijk geeft structureel te weinig geld om deze taak uit te voeren', zegt Usmany. 'Als er niet meer bij komt, moeten we op andere onderdelen bezuinigen.'

Sinds het Rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 overhevelde naar de gemeenten, maken meer jongeren er gebruik van. Dat terwijl gemeenten minder geld krijgen van het Rijk om deze zorg te betalen.

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet vorige maand al weten de gemeenten deels tegemoet te komen. Voor Appingedam betekent dit een eenmalige bijdrage van 250.000 euro. Dat is te weinig om het gat te dichten.

'We hebben al de nodige analyses gemaakt om de tekorten op te vangen, daarmee besparen we op jaarbasis 50.000 euro. Dat is mooi, maar daarmee kunnen we niet zes ton wegpoetsen', zegt Usmany. 'Het Rijksbudget is onvoldoende en daarom moeten we met de minister blijven onderhandelen.'

Buiten de jeugdzorg om is Appingedam binnen de budgetten gebleven. 'We hebben netjes financieel huisgehouden, dus daar zijn we erg tevreden over', zegt Usmany met een glimlach.

Appingedam gaat in 2021 samen met Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

