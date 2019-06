'Hoe iemand plast is niet van belang, het gaat om zijn kwaliteiten'

Stadjers hadden invloed op de profielschets van de nieuwe burgemeester van Groningen. De wens voor een vrouw aan het roer kwam duidelijk naar boven. Vervolgens is de profielschets zo vormgegeven dat vrouwen zich niet buitengesloten zouden voelen.

'Daadkrachtig'

Naar eigen zeggen heeft onder meer VVD'er Ietje Jacobs zich hard gemaakt voor een vrouwvriendelijke tekst. 'De term stevige bestuurder bijvoorbeeld, dat vind ik echt een mannelijke term. Ik zie dan liever dat er daadkrachtig wordt opgeschreven.'

Uiteindelijk is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester dus niet uitgekomen bij een vrouw. 'Jammer', zegt Julian Bushoff (PvdA).

'Ik had liever eens een vrouw gezien, maar een gemiste kans wil ik het nou ook weer niet noemen.' Toch lijkt de PvdA-voorman het meest teleurgesteld in het niet aanstellen van een vrouw. 'Maar Koen Schuiling was wel de beste kandidaat, gewoon de beste die er tussen zat', nuanceert Bushoff.

Diversiteit in openbaar bestuur

GroenLinks, de partij die zich misschien wel het meest roert op het gebied van diversiteit in het openbaar bestuur, houdt zich wat meer op de vlakte.

'We hebben het idee van een vrouwelijke burgemeester zeker niet laten varen. Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat de nieuwe burgemeester iemand van ons is, van Groningen. Dat is het geval met Koen Schuiling', zegt Mirjam Wijnja.

Hoe belangrijk was het geslacht?

Een vrouw aan het roer van de gemeente, het leek erg belangrijk voor politiek Groningen. Nu er een man is gepresenteerd laten veel politici weten dat het geslacht van de burgemeester nooit als doorslaggevende factor is gezien.

'Helaas is het geen vrouw, maar we hebben met elkaar de wens geuit dat we de beste burgemeester zouden kiezen. Als een vrouw niet de beste kandidaat is, dan kies je daar dus niet voor', aldus Berndt Benjamins namens D66.

CDA-politicus René Bolle is ook helder; 'Het liefst wil je misschien een vrouw van 40 jaar met ontzettend veel ervaring, maar hoeveel zijn er daarvan en waar vind je die? Het geslacht doet in principe niet ter zake. Wij willen een goede burgemeester. Dat is het aller- allerbelangrijkste.'

Eenmanspartij Student en Stad ligt ook niet wakker van de uitkomst. 'Hoe iemand plast is niet van belang, het gaat om zijn kwaliteiten', laat Marten Duit desgevraagd weten.

Exit PvdA, trotse VVD

Voor het eerst sinds 1951 is er geen sprake van een PvdA-burgemeester. Dat doet bij PvdA-fractieleider Bushoff toch wel een beetje pijn. 'Tuurlijk had ik liever een PvdA'er gezien. Toch wil je een grote gemeente bestuurlijk goed op de kaart zetten. Dan heb je een ervaren bestuurder nodig. Dat is Schuiling volgens mij wel.'

Ietje Jacobs zit anders in de wedstrijd, de nieuwe burgervader is namelijk van VVD huize. 'Ik ben supertrots dat wij na zoveel jaar het PvdA-bolwerk hebben weten te slechten. Als wij de burgemeester mogen leveren van de vijfde gemeente van Nederland, dan is dat fantastisch.'

Politieke kleur

Voor de meeste raadsleden doet de politieke kleur van de burgemeester er niet toe. 'Dat maakt helemaal niks uit', zegt een gedecideerde Amrut Sijbolts namens de Stadspartij. 'De kleur of de vorm van iemand doet er niet toe. Het gaat om de beste kandidaat. Of diegene aanhanger is van een extreem linkse of rechtse partij doet ook niet ter zake. Links en rechts is inmiddels ook wel achterhaald.

Niet extreem

Daar denkt het CDA net iets anders over. 'Politieke kleur maakt niet uit. Behalve als het over extreem links of rechts gaat. Ik kan me niet voorstellen dat Geert Wilders (PVV) hier burgemeester zou worden. Een burgemeester is een verbinder en iemand die extreem links of rechts is, is bij voorbaat geen verbinder', aldus René Bolle.

60 jaar

Maandagavond koos de gemeenteraad opnieuw voor een ervaren bestuurder als burgemeester. Maar heeft een jonge, dynamische gemeente als Groningen geen behoefte aan juist een jonge en dynamische bestuurder? Raadsleden kiezen liever voor zekerheid.

'Jong en fris zie ik niet als een pre. Net zoals dat de keuze voor een vrouw zogenaamd leuk zou zijn', aldus Kirsten de Wilde van Partij voor de Dieren.

Van Rehwinkel tot Den Oudsten

Jimmy Dijk (SP) vindt de aanwezigheid van een ervaren rot erg prettig. 'Ik zit ruim acht jaar in de gemeenteraad. Ik heb de jonge Rehwinkel meegemaakt, maar dus ook Vreeman en Den Oudsten en ik kan me Wallage ook nog herinneren. Het was vooral erg fijn om juist in stad met een jonge gemeenteraad en jonge wethouders een kalmere, ietwat oudere burgemeester te hebben. Het is extra prettig dat ie bestuurlijke ervaring heeft.'

'We hebben hier pittige dossiers en relatief nieuwe wethouders, daarnaast hebben we een gemeentesecretaris die weggaat. Als je dat bij elkaar optelt hebben we echt iemand nodig met bestuurlijke ervaring. We moeten kijken naar wat Groningen nodig heeft, daar past Koen Schuiling het beste bij', aldus Marjet Woldhuis (100% Groningen).

Kwaliteit was leidend

Al met al zijn geslachts- en leeftijd issues dus niet leidend geweest bij het aanstellen van de nieuwe burgemeester. 'In die zin zijn we op zoek gegaan naar de beste burgemeester voor Groningen. Misschien laat de leeftijd van Schuiling (60) juist zien dat we echt gingen voor de beste', aldus Gerben Brandsema namens de ChristenUnie.

Koen Schuiling is dinsdagmiddag op het Stadhuis om zich voor te stellen aan de gemeente Groningen.

Lees ook:

- Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van Groningen: wie is hij?

- Ondernemersclub: 'Koen Schuiling is een vrijdenker, prima'