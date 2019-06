Financieel tekort dreigt voor gemeente Het Hogeland

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samengevoegd en gaan ze verder als Het Hogeland.

Tussen 3 en 4 miljoen

Het was al bekend dat dit niet direct een besparing op zou leveren en dat er zo'n drie jaar voor nodig is om financieel gezond te worden.

De gemeente verwacht dat het tekort in jeugdzorg in 2019 uit zal komen op een bedrag variërend tussen de 3 en 4 miljoen euro.

Zorg goedkoper

Het college gaat ervan uit dat het Rijk de oplopende tekorten in de jeugdzorg opvangt en met een tegemoetkoming komt.

Ook omdat andere gemeenten hetzelfde probleem hebben. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen om die zorg goedkoper en efficiënter te maken.

Personeel

De overschrijdingen op de kosten voor personeel worden grotendeels veroorzaakt door inhuur van externen. Wethouder Eltjo Dijkhuis wil kijken hoe hij kan besparen op het personeel. Hiervoor is een plan in de maak.

'Er is geen sprake van ontslagen of een reorganisatie', laat wethouder Eltjo Dijkhuis weten. 'We zijn een nieuwe organisatie en hebben nog veel met inhuur te maken die vast werk doen. Dus daar moeten we eerst goed naar kijken'.

Verder laat het college weten dat er in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van het ziekteverzuim is. Om tijdelijke krachten in te kunnen huren bij langdurige ziekte is er extra budget nodig.

Onzekerheid

Dijkhuis laat weten dat het financiële beeld nog niet helemaal duidelijk is. De organisatie is namelijk nog volop in ontwikkeling en veel beleid en plannen moeten nog worden uitgewerkt.