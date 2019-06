No Surrenderleider Theo ten V.: 'Ik ben een veredelde huisvrouw'

De zaak tegen de rechterhand van No Surrender-leider Henk Kuipers, Theo ten V., ging dinsdag bij de rechtbank in Groningen wel door.

Ook hier was om uitstel gevraagd, maar dat verzoek werd niet ingewilligd.

Advocaat Umut Ural vroeg om uitstel, omdat de zaak tegen Henk Kuipers maandag ook aangehouden werd. Volgens de advocaat zijn de zaken te zeer met elkaar verweven om apart te behandelen. De rechtbank ging daar niet in mee.

Trillend als een rietje

Ten V., een man zonder strafblad, zit trillend als een rietje in de rechtbank. Alleen, terwijl hij eigenlijk samen met Kuipers terecht zou staan. Het gaat niet goed met hem. De 55-jarige man uit Klazienaveen stond ooit samen met Kuipers aan het hoofd van motorclub No Surrender, maar het enige dat daar nog aan herinnert zijn de clubtattoo's op onder andere zijn achterhoofd.

In zijn hoogtijdagen zou Ten V. leiding hebben gegeven en deel hebben genomen aan een criminele organisatie, samen met onder andere opperbaas Klaas Otto van No Surrender en Kuipers.

Veredelde huisvrouw

Daarnaast heeft hij zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan diefstal met geweld en zware mishandeling. Nu slijt hij zijn dagen voornamelijk thuis, met zijn vrouw en honden. 'Een veredelde huisvrouw', zo omschrijft hij zijn leven.

Hoe anders was dat in 2015, toen hij volgens het OM samen met Kuipers in de member room van No Surrender in Emmen was. In deze memberroom, die niet zomaar voor iedereen toegankelijk was, was afluisterapparatuur geplaatst.

Bad standing

Ten V. zou samen met Kuipers een lid met een zogenaamde 'bad standing', oneervolle verwijdering, uit de club hebben gezet. Op geluidsfragmenten zijn klappen en een boze Kuipers te horen. Ten V. ontkent er iets mee te maken te hebben.

De man mocht absoluut niet naar de politie stappen, zo werd hem in niet mis te verstane woorden te kennen gegeven. Hij deed dat toch, omdat hij aan de mishandelingen een gebroken kaak en neus overhield.

Huisdealer

Ook was Ten V. volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij diefstal met geweld. Hij zou een bevriende drugsdealer de club hebben binnengebracht. Die promoveerde al snel tot vaste gast en huisdealer van de club.

De vriend, B., zou zich 'te amicaal' gedragen hebben en moest daarom weg. Ten V. zou hem hardhandig een mobiele telefoon en een ring met diamanten afhandig hebben gemaakt. Ook dit ontkent Ten V.

Zaak gaat volgende week verder

Voor deze week is de zaak tegen No Surrender nu klaar. Woensdag zou medeverdachte Fred W. terecht staan, maar die zaak is op voorhand aangehouden.omdat W. ernstig ziek is. De zaak tegen Henk Kuipers is aangehouden tot volgende week vanwege een zieke advocaat.

Ten V. moet volgende week opnieuw voorkomen. Dan staat hij terecht voor het derde feit dat hem verweten wordt: deelname aan en leidinggeven aan een criminele organisatie. Ten V. staat dan onder andere met oprichter Klaas Otto en Kuipers terecht.

Henk Kuipers of Henk K.?

In de artikelen over No Surrender noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Henk Kuipers, de baas van No Surrender, wordt wel volledig genoemd, zo ook Klaas Otto. Theo ten V. bijvoorbeeld niet. Kuipers en Otto noemen we volledig bij naam, omdat zij bekende personen zijn. Kuipers heeft bijvoorbeeld zelf de publiciteit gezocht door mee te werken aan een televisieserie. Otto zocht als leider van de motorclub ook regelmatig de publiciteit op.

Lees ook:

- Zaak No Surrender-baas Henk Kuipers vertraagd: de advocaat is ziek