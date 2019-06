Zweten geblazen aan de Langeleegte voor Veendammer Wind

Het bonte gezelschap wordt onder leiding van regisseur Harm-Ydo Hilberdink klaar gestoomd voor de voetbalopera Veendammer Wind.

Daar wil ik bij wezen

Een deel van de repetities vindt plaats op het veld naast het oude voetbalstadion aan de Langeleegte in Veendam. 's Avonds worden de koorpartijen van de voetbalopera geoefend.

'We zijn nu bezig met de proloog,' vertelt Wiesje Boneschansker uit Meeden. Ze bezocht een openbare repetitie voor de opera en meldde zich direct aan. “Ik dacht daar wil ik gewoon bij wezen.'

Eerbetoon

Volgens de maker van de Veendammer Wind is de voetbalopera een eerbetoon aan de Sportclub Veendam, de legendarische voetbalclub die zes jaar geleden failliet ging. De voorstelling draait rond de dag van het bankroet.

Tijdens de repetitie zien we acteurs die Veendammer voetbalcoryfeeën als Henk Nienhuis en Henk de Haan uitbeelden.

Dat wordt broezen

Anne de Jong uit Groningen speelt de rol van Henk de Haan. Om zich in die rol te verdiepen googlede hij de naam van de oud-voetballer van Veendam.

'Er zijn filmpjes en interviews met hem en dan weet je gelijk hoe hij is en ja, dat is natuurlijk niet na te doen,' vertelt de Stadjer. 'Maar zijn energie en humor is wel zo ontzettend leuk dat toen ik de rol kreeg direct dacht dat wordt broezen, dat wordt lol.'

Jacques d'Ancona en Bommen Berend

'Ik was erbij toen de BV Veendam failliet werd verklaard hier aan de Langeleegte,' vertelt Maikel-Owen van Deest. Hij speelde eerder rollen in onder meer de musical over Jacques d'Ancona en in Bommen Berend.

In Veendammer Wind speelt hij de curator die het faillissement van zijn cluppie uitsprak. 'Als je zelf een seizoenkaart hebt en veel plezier hebt bij de BV dan is dat jammer. Maar ik vind het een grote eer om Veendam met deze opera te eren.'



De voetbalopera Veendammer Wind gaat vrijdag 28 juni in première. Informatie over de voorstelling en de speeldata vindt u hier.

