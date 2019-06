Meeste Knoalster baby's nu in Scheemda geboren: 'Jammer, maar de zorg is goed'

Half september sloot de afdeling verloskunde van het Refaja Ziekenhuis; sindsdien kunnen vrouwen daar niet meer bevallen. Dat is in de cijfers direct terug te zien.

In het eerste half jaar na de sluiting van de afdeling verloskunde in Stadskanaal, gerekend vanaf 1 oktober vorig jaar, kregen 47 Knoalster baby's Scheemda als geboorteplaats. 35 baby's moeten met Emmen in hun paspoort door het leven gaan. De overige baby's werden in de stad Groningen (5), Assen (5) en Westerwolde (1) geboren.

'Splinternieuw'

Karin Arends en Bart Haan uit Musselkanaal zijn de kersverse ouders van baby Noud. Zij kozen voor Scheemda voor de bevalling. Iets verder weg, maar 'alles is daar splinternieuw. We kiezen voor het modernste'.

Noud kwam uiteindelijk met een geplande keizersnede ter wereld. 'Het is hartstikke jammer dat het hier in Stadskanaal weg is, maar de zorg in Scheemda is heel goed.'

Bereikbaarheid

Maaike Bos van verloskundigenpraktijk Flow beaamt dat. Ze verwijst aanstaande moeders uit Stadskanaal in principe door naar Scheemda.

'Er zijn korte lijntjes, ze hebben een klein team. De mensen zijn tevreden en wij als verloskundigen zijn dat ook over de zorg die wordt gegeven. En de bereikbaarheid vanuit ons gebied richting Scheemda; het is makkelijk te bereiken.'

Capaciteit

Volgens hoofd Ouder Kind Zorg Merel Waalkens kan het Scheemder ziekenhuis het toegenomen aantal bevallingen net aan. Er is meer personeel aangenomen om de vier verloskamers optimaal te kunnen benutten en verder springen kraamverzorgenden bij. Overigens komt de toename niet alleen uit Stadskanaal, maar ook uit de omgeving van Hoogezand. 'We hebben een positieve aantrekkingskracht op de regio.'

Verloskundige Maaike Bos beaamt dat de capaciteit net afdoende is. 'We hebben problemen ondervonden maar dat is goed opgelost.'

Ook het Scheper Ziekenhuis in Emmen kan de extra bevallingen aan, laat een woordvoerder weten.

Thuisbevallingen riskanter

Voor de verloskundigenpraktijk zelf kleven er wel nadelen aan. De langere reistijd maakt dat ze als verloskundige minder kunnen doen. Ze hebben daarom extra personeel moeten aannemen.

Ook zijn thuisbevallingen volgens Bos wel riskanter geworden. 'In acute spoedsituaties heb je toch die reistijden en dat is nadelig.' Ze grijpt dan ook eerder in als complicaties dreigen.

Meer gevolgen

Niet alleen voor aanstaande ouders uit Stadskanaal zelf heeft de sluiting gevolgen. Voor september 2018 bevielen maandelijks zo'n veertig vrouwen van buiten de gemeente Stadskanaal in het Refaja Ziekenhuis. Ook dat kan niet meer nu de afdeling verloskunde daar weg is.

