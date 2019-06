Groninger Museum krijgt weer zakelijk directeur

De nieuwe functie wordt voorlopig ingevuld door Louise ter Kuile. Zij gaat per 1 juli op tijdelijke basis aan de slag. De bedoeling is dat haar opvolger een vaste aanstelling krijgt. Ter Kuile heeft als bestuurder diverse interim-functies bekleed. Momenteel is zij nog werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Ter Kuile wordt onder meer verantwoordelijk voor de ondersteunende functies, personele en commerciële zaken. Blühm blijft als algemeen directeur het hoofd van de directie.

Meer taken

Karina Smrkovsky, woordvoerder van het Groninger Museum: 'We zijn als museum aan het groeien. Andreas krijgt er steeds meer taken bij. Voor de nieuwe tentoonstelling over de Rolling Stones bijvoorbeeld, moet hij veel op pad. Dan is het beter als hij er iemand bij krijgt die zich volledig kan bezighouden met de zakelijke kant.'

Van Twist

In het verleden had het museum ook al een zakelijk directeur. Die functie werd in 2010 onder toenmalig directeur Kees van Twist afgeschaft. Toen een jaar later bleek dat het museum een groot financieel tekort had, moest hij zelf het veld ruimen.

Financieel gezond

Van een dergelijke situatie is nu beslist geen sprake, benadrukt Smrkovsky. 'Het gaat financieel heel goed met het museum. Dat willen we zo houden. Om die groei door te kunnen zetten en toekomstbestendig te blijven, willen we doorpakken. Vandaar dat wij hebben besloten een zakelijk directeur aan te stellen.'

