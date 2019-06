ProRail: 'Loppersum moet lef hebben om door te pakken'

ProRail heeft een maatregelenpakket klaarliggen om de drie onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Loppersum weg te halen. Dat laat de spoorbeheerder in een reactie weten, nadat over het onderwerp ophef was ontstaan in de gemeenteraad.

Loppersum Vooruit, de grootste partij, uitte maandavond felle kritiek. Het duurt de partij te lang en er zou worden gespeeld met de veiligheid van inwoners.

'Verstoppertje spelen'

De oppositiepartij verweet wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) verstoppertje te spelen: 'De wethouder verschuilt zich al jaren achter de houding van ProRail en loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid. We eisen tijdelijke maatregelen', zei fractievoorzitter Geert-Jan Reinders.

Slager wilde daar niks van weten en ergerde zich aan de houding van Loppersum Vooruit: 'U speelt hier op de man af, terwijl u van niets weet. U zit niet aan de onderhandelingstafel. Als u echt een bijdrage wilt leveren, vertel dan maar wat we wél moeten doen in plaats van zeggen dat er niets gebeurt.'

Miljoenenkwestie

Het gaat onder meer om de onbewaakte overgang aan de Sjuxumerweg, waar vooral fietsers gebruik van maken. Eén overgang beveiligen kost circa acht ton. ProRail betaalt de helft, de provincie een kwart en de gemeente ook een kwart.

'Voor Loppersum is dit erg veel geld, dat gaat richting de miljoen, daarom kunnen we ze niet alle drie beveiligen', zegt Slager.

Volgens de wethouder komt de spoorbeheerder regelmatig met alternatieven die niet realistisch zijn. 'Dan is er een plan voor een hoge brug over het spoor, terwijl dat totaal niet past in het platte landschap.'

Eén opheffen

ProRail laat in een reactie weten dat het voor Loppersum al een pakket heeft klaarliggen. Die wordt over drie weken in een bestuurlijk overleg besproken met de provincie en de gemeente.

Daarin zou één overgang opgeheven worden. Voor de twee andere overgangen komen alternatieven, zoals een brug, een tunnel of een tijdelijke weg.

Lef heeft doorpakken

De spoorbeheerder vindt dat de gemeente op haar beurt vaart moet maken. 'Als het aan ons ligt, hadden we dit plan allang vastgesteld. We zijn hier al jaren over aan het onderhandelen. We hopen dat de gemeente het lef heeft om nu door te pakken.'

Het gesprek met de provincie en de gemeente vindt plaats op 10 juli. Alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland moeten voor 2023 weggehaald of beveiligd zijn.

