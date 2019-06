Yvette de Raad stopt als raadslid: 'Het is even te veel allemaal'

Ze was bij de afgelopen verkiezingen in 2018 lijsttrekker voor PvdA Veendam en loodste de partij weer het gemeentebestuur in. Maar nu is het genoeg: Yvette de Raad stopt ermee.

Reden voor haar vertrek uit de raad is dat de balans tussen werk, gezin en de politiek weg is. De Raad werkt en is ondertussen ook moeder van opgroeiende kinderen. En zoals ze zegt, het lukt haar steeds minder goed alle ballen in de lucht te houden.

Keuzes maken

'En dan moet je keuzes maken, hoe moeilijk ook', zegt ze. De Raad droeg in februari van dit jaar het stokje als fractievoorzitter al over aan Vladimier Slor. Dat scheelde tijd, maar de 34-jarige inwoonster van Wildervank vond dat ze keuzes moest maken.

'Het trok een zware wissel op me', vervolgt ze. 'Ook al ben ik er trots op dat we met de PvdA dingen konden bereiken in Veendam. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de armoedegelden van Klijnsma op de juiste manier zijn besteed. Maar alles bij elkaar werd het wel heel veel. Het is goed zo. Ik blijf betrokken bij de fractie, maar wel op een andere manier.'

Opvolger

De Raad heeft burgemeester Sipke Swierstra te kennen gegeven bij de eerstvolgende raadsvergadering af te zwaaien. Haar plek wordt naar verwachting ingenomen door Josh Tepper.

