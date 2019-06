Schuiling: 'Blij dat ik weer terug in Groningen ben'

Honderd procent definitief is het nog niet, dus houdt hij nog een lichte slag om de arm. Maar alles wijst erop dat Koen Schuiling de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen wordt. Hij laat weten blij te zijn om terug te keren in Groningen.

'Het voelt geweldig, het is heerlijk terugkomen in Groningen', laat Schuiling weten tegenover RTV Noord-verslaggever Robert Pastoor. Omdat het vooralsnog om een voordracht gaat, is hij nog ietwat terughoudend. 'Er is nog niets zeker', vertelt hij, gevolgd door een brede glimlach.

'Zelf beslist'

'Ik heb zelf de beslissing genomen om te kijken of ik in Groningen burgemeester zou kunnen worden. Daar heeft mijn partij niet aan bijgedragen', benadrukt hij.

'De burgemeester staat boven de partijen en is niet politiek gekleurd. Wat de gemeenteraad relevant vindt, zal ik realiseren. Dat heb ik ook aangegeven in de gesprekken met de vertrouwenscommissie.'

Interessant

Als Schuiling daadwerkelijk de nieuwe burgervader van Groningen wordt, keert hij terug naar de stad waar hij van 1998 tot 2006 ook VVD-wethouder was. En daar heeft hij zin in. 'Want Groningen is een geweldige stad met een prachtig ommeland. Er zijn veel interessante opgaven om in deze regio mee aan de gang te gaan', stelt hij.

'Met deze nieuwe gemeenteraad kunnen we mooie dingen in de stad doen en dat ga ik ondersteunen', voegt Schuiling er nog aan toe.

Zoektocht

Als Schuiling definitief tot nieuwe burgemeester van Groningen wordt benoemd, kan de zoektocht naar een woning in Groningen van start gaan. 'We hebben in de buurt een huis, maar als burgemeester moet je binnen de gemeentegrenzen wonen. Maar daarvoor is nog net iets te vroeg.'

