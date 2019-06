Politie houdt drie windmolenactivisten aan (update)

De politie komt later vandaag met een verklaring.

Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die in Meeden verblijft en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen. De politie onderzoekt wat hun rol is in de zaak.

Er vinden op dit moment zoekingen plaats in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Oude Pekela, de stad Groningen en Stadskanaal. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Pop-up politiebureau

De politie opent een pop-up politiebureau ter hoogte van de supermarkt aan de Hereweg in Meeden om alle vragen te beantwoorden. Tussen 12.00 uur en 20.00 uur kan iedereen hier vragen stellen aan een wijkagent en iemand van het onderzoeksteam.

Jarenlang verzet

Het verzet tegen de windmolens begon in augustus 2016. Eerst werden alleen betrokken boeren bedreigd. Zij vonden conservenblikken gevuld met beton en metalen pinnen op hun akkers, mogelijk om de machines te beschadigen.



Nazi-pamfletten

In de jaren erna nam het verzet tegen de bouw van het windpark toe. PvdA-Kamerlid William Moorlag, die destijds als gedeputeerde betrokken was bij de plannen voor het park, werd in januari 2018 op meerdere pamfletten in Meeden afgebeeld als kampbeul uit de Tweede Wereldoorlog.

Dreigbrieven

Halverwege 2018 begonnen de dreigbrieven. Bij 34 ondernemingen en organisaties valt op 16 juli een dreigbrief op de mat, waarin wordt gewaarschuwd voor 'verstrekkende gevolgen' van de bouw van het windpark.

Asbestdumpingen

Ook werd er veelvoudig asbest gedumpt bij instanties die betrokken zijn bij de realisatie van het windpark. In december 2018 werd voor het eerst asbest gedumpt bij de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek, een maand later bij de locatie van het windpark.

Ook het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde meerdere malen aandacht aan de zaak.

Dit bericht is bijgewerkt nadat de politie officieel bekendmaakte de drie mannen te hebben aangehouden.

