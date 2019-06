Zware buien verwacht: gaan de avondvierdaagsen door?

De organisaties van de avondvierdaagsen in onze provincie houden de weersverwachting nauwlettend in de gaten. Rond zes uur worden zware buien met onweer, hagel en windstoten verwacht.

'Wij hebben nog geen beslissing genomen', zegt secretaris Joke Bos van wandelvereniging Spirit. De vereniging organiseert de vierdaagse in Delfzijl.

Beste bui

'We hebben gezien dat er om 18:00 uur een beste bui verwacht wordt, maar de ervaringen van de afgelopen weken leren dat het nog wel verandert in de loop van de dag. We wachten niet tot vijf uur, maar willen nog wel even wachten met het nemen van een beslissing.'

'Ingrijpende beslissing'

Halverwege de middag hakt de organisatie in Delfzijl de knoop door. 'Het zou een ingrijpende beslissing zijn. Het is de 71ste keer dat we de avondvierdaagse organiseren en het zou de eerste keer zijn dat we een avond moeten afgelasten.'

Ook in Winschoten staat een beslissing 'on hold'. Volgens bestuurslid Trijnie Hartman worden de koppen om 16:00 uur bij elkaar gestoken. 'We nemen in elk geval geen risico's. Als er dreiging van onweer is, lasten we het af. Dit heeft geen gevolgen voor de medailles.'

In Haren wordt om 15:00 uur een besluit genomen over het wel of niet doorgaan van de avondvierdaagse. Om 17:00 uur geeft de organisatie in Stadskanaal uitsluitsel.

Fietsvierdaagse Siddeburen

Niet alleen te voet, maar ook per fiets wordt er een vierdaagse gehouden. 'Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit besluit om 16 uur of de derde avond van de fietsvierdaagse in Siddeburen doorgaat. Aan de fietsvierdaagse doen ongeveer 140 deelnemers mee en we willen absoluut geen risico lopen met dit slechte weer.', meldt bestuurslid Nico Marinus.

Afgelast?

