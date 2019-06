Discotheek Klaas Pruim failliet verklaard

Pruim in Roden ging in 2011 in vlammen op (Foto: Van Oost Media)

Van een disco/dancing was al jaren geen sprake meer, maar voor veel Groningers zal het toch even slikken zijn: discotheek Klaas Pruim BV in Roden werd dinsdag failliet verklaard.

Menigeen zal vanaf 1980 in een discotheek van Pruim de voetjes van de vloer hebben gedaan. Hetzij in Zevenhuizen (tot 1990), dan wel in Roden (tot 2011). Maar de rechtbank in Assen trok dinsdag definitief de stekker eruit, nadat een schuldeiser het faillissement had aangevraagd.

Grote naam

Vooral in de jaren tachtig had Pruim een grote naam in Noord-Nederland. De discotheek was jarenlang hét uitgaanscentrum in Westerkwartier. Vanuit alle drie de noordelijke provincies trokken jongeren naar Zevenhuizen om groepen als Herman Brood en Normaal live aan het werk te zien.

Nadat de disco in 2009 werd verkocht aan een bedrijf in Hoofddorp, kwam de klad er al snel in. Omdat de aanblik van de ruïne een steeds troostelozer aanblik bood, werd het aangezicht afgelopen april nog opgevrolijkt met tekeningen van kinderen van de basisscholen De Veenpluis en De Delta.

In vlammen op

Na het avontuur in Zevenhuizen probeerde Klaas Pruim het in Roden. Die vestiging ging in 2011 in vlammen op. Pogingen om in het dorp een nieuwe discotheek te beginnen liepen op niets uit.

