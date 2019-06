Onderzoek windmolenterreur: politie neemt auto in Oude Pekela in beslag

In het onderzoek naar de windmolenterreur heeft de politie woensdag in Oude Pekela een blauwe auto in beslag genomen.

De politie deed woensdagochtend onder andere een huiszoeking bij de oude watertoren in Oude Pekela. De toren is eigendom van de 58-jarige Jan Hendriks uit Meeden. Hij is de voormalige woordvoerder van actiegroep Storm Meeden.

Het is niet bekend of Hendriks betrokken is bij de windmolenterreur. Wel liet Hendriks zich in het verleden veelvoudig negatief uit over de bouw van het windpark langs de N33.

Arrestaties

Eerder op de ochtend werden drie mannen aangehouden. De arrestanten zijn een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die in Meeden verblijft en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen. De politie onderzoekt wat hun rol is in de zaak.



Ze zijn met een paar dozen onder de arm vertrokken Henk Deekens - teamleider politie

Doorzoeking Oude Pekela afgerond

Volgens teamleider Henk Deekens is de doorzoeking van de watertoren in Oude Pekela klaar. 'Ze zijn met een paar dozen onder de arm vertrokken', zegt hij. Ook werd een blauwe auto bij de watertoren in beslag genomen.

De politie doet woensdag ook huiszoekingen in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, de stad Groningen en Stadskanaal.

Pop-up politiebureau

De politie opent een pop-up politiebureau ter hoogte van de supermarkt aan de Hereweg in Meeden om alle vragen te beantwoorden. Tussen 12.00 uur en 20.00 uur kan iedereen hier vragen stellen aan een wijkagent en iemand van het onderzoeksteam.



