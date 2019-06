'Lange celstraf verdachten windmolenterreur niet heel waarschijnlijk'

De twee verdachten uit Meeden worden waarschijnlijk vervolgd voor opzettelijke verontreiniging van de bodem. De politie en justitie maakte tijdens een persconferentie bekend dat de twee mogelijk een celstraf van twaalf jaar boven het hoofd hangt.

Eis niet verrassend

'Vanuit het Openbaar Ministerie gezien is deze mogelijke eis niet heel verrassend', zegt Hoving. 'Een probleem is wel dat op opzettelijke bodemverontreiniging alleen twaalf jaar gevangenisstraf staat als hierbij gevaar voor de openbare gezondheid is veroorzaakt. Nu is het algemeen bekend dat asbest gevaarlijk is als ermee wordt gewerkt, omdat er dan gevaarlijke deeltjes vrij komen.'

'Wanneer die deeltjes worden ingeademd, kunnen ze kanker veroorzaken. Gevaar is er alleen als mensen in contact komen met de deeltjes. Als potentiële slachtoffers niet enige tijd in de buurt zijn geweest van asbest waarmee is of wordt gewerkt, dan is het risico dat zij asbestdeeltjes inademen niet zo groot', aldus de universitair docent.

Levensgevaar moeilijk te bewijzen

Hij benadrukt wel een slag om de arm te houden. 'Ik ben natuurlijk niet op de hoogte van de exacte feiten, maar als asbest is gestort op plekken waar weinig mensen komen, wiens leven is er dan in gevaar gekomen?', zegt Hoving.

'De vraag is dus of opzettelijke verontreiniging, waardoor de openbare gezondheid in gevaar komt, kan worden bewezen. Is dat te bewijzen? Dan is het wel waarschijnlijk dat de rechter een gevangenisstraf oplegt.'

Wat betreft de bedreigingen acht Hoving een gevangenisstraf nog onwaarschijnlijker. 'In algemene zin staat op bedreiging maximaal twee jaar en op schriftelijke bedreiging maximaal vier jaar gevangenisstraf. Maar de strafmaat valt in praktijk vrijwel altijd lager uit.'

Bedreiging van Kamerlid

'In 2015 werd bij een soortgelijke zaak, zware bedreiging van PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer, een week gevangenisstraf opgelegd', aldus Hoving. 'De rechter legt voor het bedreigen van ambtenaren en gezagdragers over het algemeen wel iets hogere straffen op dan bij 'normale burgers'.

Kan het Openbaar Ministerie deze daden proberen te laten vallen onder de noemer 'ontwrichting van de samenleving' of zelfs onder 'terreur'?

'Juridisch gezien lijkt me die kans klein. Ik vraag me af of deze verdachten de cel in gaan', aldus Hoving.

