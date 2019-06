Tegenwind N33 geschokt door arrestaties: 'Dit had ik nooit verwacht'

Wat is hier in godsnaam aan de hand?', dacht voorzitter Lies Zondag van Tegenwind N33 toen ze hoorde van de arrestaties van windmolenactivisten.

'Dit zijn mensen met wie ik altijd goed kon samenwerken.'

Drie verdachten

De politie heeft woensdagmorgen drie verdachten van 'windmolenterreur' aangehouden. Eén van hen zou woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm zijn. Ook zou de voormalige woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, Jan Hendriks, zijn gearresteerd.

'Ik vind het voor die mensen echt vreselijk. Wat een verschrikking. Dit zijn mensen die hun kop boven het maaiveld durven uit te steken', zegt Zondag.

'Onschuldig tot tegendeel is bewezen'

Volgens haar is het heel makkelijk om deze mensen als schuldigen aan te wijzen. 'Dit werkt zeer beschadigend voor deze personen. Maar goed, blijkbaar is er voldoende aanleiding voor een arrestatie. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en daar gaan we nu vanuit.'

'Wij gaan door'

'Ondertussen gaan wij als Tegenwind N33 door', zegt Zondag. 'We onderzoeken nog of we een gang kunnen maken naar het Europese Hof.'

Ze besluit: 'We hebben altijd begrip geuit voor woede en frustratie, maar wij hebben ons op een andere manier ingezet om het park tegen te houden en daar gaan we mee door.'

