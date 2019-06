Gemeente haalt DepoDog weer weg: 'Het is gewoon pesterij'

In de strijd tegen hondenpoep plaatste de huurdersvereniging Kostverloren in Stad drie maanden geleden zogenaamde DepoDogs. Woensdagochtend werden ze door de gemeente in alle vroegte weer weggehaald.

Het aanvankelijke probleem was dat er op een grasveldje aan de Rembrandt van Rijstraat zoveel hondenpoep lag, dat het speelveldje werd gemeden door de buurtkinderen.

Depodogs

Dat moest anders, bedacht Jacob Bolhuis namens de huurdersvereniging. Waarna er, op eigen kosten, zogenaamde DepoDogs werden besteld en geplaatst.

Een DepoDog is een paal met een kastje, waarin plastic zakjes zitten. Die kunnen worden gebruikt om hondenpoep op te ruimen.

Doorslaand succes

De kastjes waren een doorslaand succes, zegt initiator Jacob Bolhuis. 'Er werd ontzettend veel gebruik van gemaakt', zegt hij. 'Op het veldje lag ook bijna geen hondenpoep meer.'

Maar woensdagochtend werden de Depodogs in alle vroegte verwijderd. 'Om kwart over zeven al, want dit had bij de gemeente natuurlijk enorme prioriteit, om zo'n gevaarlijke paal weg te halen', zegt Bolhuis met gevoel voor cynisme.

Met stomheid geslagen

Bolhuis was met stomheid geslagen. 'Want er maar één klacht. De hele wijk was er enthousiast over. Ik was misschien de initiator, maar het was echt een wijkgedragen initiatief.'

Hoe nu verder? DepoDog herplaatsen op een plek waar de klager er geen last van heeft? Nee, dat vindt Bolhuis geen plausibele oplossing.

Exploderen

'Hij hád er helemaal geen last van. Als hij uit zijn raam keek, zag hij een streepje. Het is gewoon pesterij. Maar ik vind het een heel vreemde zaak dat één persoon een heel wijkinitiatief kan laten exploderen.'

