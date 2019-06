Hoogendoorn blij met arrestaties: 'De spelregels zijn ver overtreden'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen is blij dat er arrestaties zijn verricht in het onderzoek naar de windmolenterreur.

Ook kan hij zich goed voorstellen dat de aanhoudingen grote indruk maken in Meeden, het dorp dat vlak naast het te bouwen windpark bij de N33 ligt.

'Buiten proportie'

'De acties zijn volledig buiten proportie. Ik heb alle begrip voor protest, maar dat moet binnen de spelregels van de rechtstaat. Die spelregels zijn de laatste tijd ver overtreden', reageert Hoogendoorn op de aanhoudingen.

Maximaal twaalf jaar cel

De politie arresteerde woensdag drie mannen. Zeker is dat één van hen Jan Nieboer is, het gezicht van actiegroep Platform Storm. Mogelijk is ook Jan Hendriks, oud-woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, gearresteerd. De derde arrestant is een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen.

Twee van de verdachten hangt maximaal een celstraf van twaalf jaar boven het hoofd wegens dwang, bedreiging en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. De activisten dumpten op meerdere openbare plekken asbest en stuurden dreigbrieven.



Het is onvoorspelbaar. Je weet nooit wat de volgende actie zal zijn Adriaan Hoogendoorn - burgemeester Midden-Groningen

Van oudsher een tegenstelling

Er is al heel lang een tweestrijd in Meeden, legt Hoogendoorn uit. 'Boeren hebben er profijt van, maar de inwoners voelen zich zwaar benadeeld. Dat zet mensen tegenover elkaar.'

'Mensen staan er heel verschillend in', zegt hij. 'Dat is eigenlijk van oudsher al zo, het is een soort tegenstelling van herenboeren en landarbeiders. Dat was eigenlijk achter de rug, maar nu voelt het alsof het weer terugkomt. Zo wordt dat ook beleefd.'

Nooit persoonlijk bedreigd, wel aangeslagen

De burgemeester is nooit persoonlijk bedreigd. Daarom heeft hij er naar eigen zeggen nooit slapeloze nachten van gehad.

Toen er begin vorig jaar asbest werd gedumpt bij de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek, was hij wel flink aangeslagen door de reacties van de medewerkers. 'Het gaat gepaard met heel veel angst. Het is onvoorspelbaar. Je weet nooit wat de volgende actie zal zijn.'

