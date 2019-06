GroenLinks: 'Tekorten gemeente Groningen leveren enorme kopzorgen op'

'Dit zijn de directe gevolgen van keuzes die daar door de coalitie gemaakt worden.'

Dertien miljoen

Wethouder Paul de Rook maakte woensdag bekend dat de gemeente afstevent op een tekort van dertien miljoen euro in 2022. Mogelijk dat het tekort de komende jaren zelfs oploopt tot enkele tientallen miljoenen euro's.

Actie richting Den Haag

De aangekondigde tekorten komen voor Wijnja niet echt als een verrassing. 'We weten welke dossiers veel invloed hebben op de begroting en jeugdzorg is daar één van. Het is nog te vroeg om te praten over oplossingen, maar actie richting Den Haag kan niet uitblijven. Anders blijft het dweilen met de kraan open', aldus de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij.

Verbouwing stadhuis

Volgens de fractie van de SP is het tijd om scherpe keuzes te maken. 'Kijk bijvoorbeeld naar de binnenstad van Groningen. Er worden tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd om de boel op te knappen', zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk.

'Dat is allemaal leuk, fijn en aardig, maar dat zijn niet de directe noden van Groningers. En neem de verbouwing van het stadhuis. Ook dat kost miljoenen. Zet daar nu maar een streep door en kijk daar over vijf of tien jaar nog maar een keer naar.'

Oosterhamriktracé

Dat de gemeente afstevent op een miljoenentekort komt ook voor de fractie van de Stadspartij voor Stad en Ommeland niet als een verrassing. 'Dit was één van de redenen waarom we tegen de gemeentebegroting hebben gestemd. Het college maakt niet de juiste keuzes', aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts.

De verbouwing van het stadhuis staat wat Sijbolts betreft niet ter discussie. 'Maar de realisatie van het Oosterhamriktracé is bijvoorbeeld een plan waar vele miljoenen in gaan zitten, en waar ook nog eens veel weerstand tegen is. En neem de plannen voor de binnenstad. Daar zitten heel veel miljoenen in gereserveerd die er toen al niet waren en er nu zeker niet gaan komen.'

Taken teruggeven aan het Rijk

Wethouder De Rook suggereerde woensdag dat het misschien tijd wordt om een aantal taken, zoals de zorg, terug te geven aan het Rijk.

'Ik kan me daar wel bij aansluiten', zegt Wijnja. 'Het gaat altijd over groepen mensen waar je zorg aan levert. Die zorg moet kwalitatief goed zijn. En dan is het natuurlijk heel raar als je dat met veel te weinig geld moet doen, want dat levert alleen maar problemen op.'

Nu prioriteiten stellen

De Stadspartij is het met GroenLinks eens, maar ziet het afstoten van taken niet op korte termijn gebeuren. Sijbolts: 'Tegen de tijd dat we dat geregeld hebben, zijn we waarschijnlijk een jaar of zes verder. Er moeten nu prioriteiten gesteld worden en er moet gesneden worden in de ambities van het huidige college.'

Lees ook:

- 'Zorgwekkende financiële situatie' bij gemeente Groningen; bijna 13 miljoen euro te kort