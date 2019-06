Eikenprocessierups duikt op in Pekela en Veendam

Op meerdere plaatsen in de gemeente Pekela is de eikenprocessierups opgedoken. Ook Veendam heeft via haar website bekend gemaakt dat de rups in de gemeente is aangetroffen.

Het is niet voor het eerst dat het beestje de Pekela's teistert. Vorig jaar deed de rups de gemeente ook al aan. De komst van het behaarde insect is in onze provincie zo langzamerhand een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Geen pretje

Het is geen pretje om met de eikenprocessierups in contact te komen. Mensen die met de rups in aanraking komen krijgen van last van jeuk, huiduitslag, en klachten aan de ogen of luchtwegen.

De rups leeft, zoals de naam al aangeeft, vooral in eiken. Maar het beestje komt ook in andere bomen voor.

'Pas op!'

De bomen waarop de rups tot nu toe is ontdekt, zijn zowel in Pekela als Veendam voorzien van een rood-wit lint, met daarop de waarschuwing: 'Pas op, eikenprocessierups.'

Wie de eikenprocessierups aantreft, wordt verzocht om contact op te nemen met de gemeente. Dat kan via 0598-65222 (Veendam) of 0597-617555 (Pekela).

