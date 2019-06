NAM haalt laatste resten condensaat uit riool in Farmsum

Bij het Afwateringskanaal in Farmsum verwijdert de NAM de laatste resten aardgascondensaat. De rioolput en de omliggende grond waren nog altijd vervuild sinds de grote lekkage in oktober vorig jaar.

Het gaat om het terrein aan de Visserijweg, bij de put waar het condensaat het water instroomde.

Wat gebeurde er?

Op het tankenpark van de NAM in Farmsum stroomde begin oktober 30.000 liter aardgascondensaat weg, doordat een lekbak overstroomde. Via het riool kwam het in het Afwateringskanaal. Op het tankenpark van de NAM in Farmsum stroomde begin oktober 30.000 liter aardgascondensaat weg, doordat een lekbak overstroomde. Via het riool kwam het in het Afwateringskanaal. Omwonenden van het kanaal kregen last van prikkende ogen, duizeligheid en misselijkheid. In aardgascondensaat zit de stof benzeen, die op termijn kankerverwekkend kan zijn. Volgens het RIVM en de GGD waren de concentraties in Farmsum zo laag, dat omwonenden er niet ziek van kunnen worden.

Diep gat

Het gaat om een ingrijpende klus: in totaal wordt bijna 800 kuub grond en een deel van het riool vervangen. 'Het terrein wordt tot wel vijf meter diepte uitgegraven', vertelt milieukundige Henk Mulder van Arcadis. Hij voert de werkzaamheden in opdracht van de NAM uit.

'We hebben eerst de put weggehaald, om diep genoeg te kunnen graven. Daarna hebben we de vervuilde grond rondom de put gesaneerd. We moeten voorzichtig zijn, omdat het spoor hier vlak langsloopt.'

Continue metingen

De grond wordt met speciale vrachtwagens afgevoerd, omdat er nog aardgascondensaat in kan zitten. Medewerkers van Arcadis zijn continu aan het meten naar gevaarlijke stoffen. 'Als we iets meten, kunnen we gelijk een benzeen-meting uitvoeren', zegt Mulder. Het inademen van benzeen kan volgens de Gezondheidsraad leiden tot leukemie.

De werkzaamheden verlopen volgens Mulder tot nu toe goed. 'We hebben twee keer zo'n vijf minuten een lichte verhoging gemeten, maar dat is niet noemenswaardig. Als er risico's zijn, gaan we opschalen met adembescherming, maar dat is tot nu toe niet nodig geweest.'

Buiten de hekken zijn geen verhoogde waarden van stoffen gemeten. Daardoor is er geen gevaar voor omwonenden die aan de andere kant van de weg wonen. Toch blijft er onrust onder hen.

Vieze smaak op tong

Mark Jager woont aan het kanaal en was in de dagen rond de lekkage veel buiten. 'We waren aan het barbecueën en het voelde alsof er een vieze smaak op je tong zat. Dat kreeg je niet weg. Ook hadden we last van prikkende ogen', zegt Jager.

De Farmsumer stoort zich eraan dat er acht maanden na de lekkage nog altijd saneringswerkzaamheden zijn. 'Je weet waar de bron en het einde is. Alles wat daar tussen zit, kun je schoonmaken. Dat het zoveel maanden later nog niet opgeruimd is, is erg traag.'

Veilig saneren

Volgens Mulder is de vervuiling sinds de lekkage continu in de gaten gehouden. 'In december hebben we onderzoek uitgevoerd en daarna hebben een plan gemaakt om het veilig te saneren. Vandaar dat we in juni begonnen.'

Jager is nog altijd op zijn hoede. 'Soms ruik je iets en denk je: wat is dit? Maar meestal komt dat van andere fabrieken in de buurt. Dat is niet gevaarlijk, maar je ruikt het wel.'

De werkzaamheden aan de Visserijweg duren nog één maand. Daarna zijn alle opruimwerkzaamheden van de lekkage afgerond.

Tik op de vingers

Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf de NAM vorige maand een tik op de vingers vanwege de lekkage. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Zij verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld.

