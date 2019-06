'Doe bevingsgedupeerden die lang moeten wachten óók een aanbod'

Gedupeerden met aardbevingsschade moeten in de toekomst een aanbod krijgen als zij te lang moeten wachten op de reparatie van hun scheuren. Hoogleraar Herman Bröring pleitte daar vandaag voor tijdens een hoorzitting over mijnbouwschade.

'Misschien dat ze zoiets als de nieuwe stuwmeerregeling in de toekomst ook kunnen hanteren', stelde Bröring in de Tweede Kamer.

De hoogleraar doelt op de maatregel die minister Wiebes onlangs aankondigde om de berg van ruim 21.000 schademeldingen weg te werken bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Mensen die voor 13 juni 2019 schade hebben gemeld, krijgen een eenmalig aanbod van 5000 euro.

Meer schademeldingen?

De aardbevingen en de schades als gevolg daarvan zijn voorlopig nog niet voorbij. Het is dan ook niet uit te sluiten dat het aantal schademeldingen zich opnieuw opstapelt. 'Geef mensen die een bepaalde tijd wachten dan óók een vergoeding', zegt Bröring.

Ook Groningen Gasberaad opperde al om op een termijn voor te stellen, waarna de stuwmeerregeling ook hier van toepassing is. De TCMG kwam daar woensdag op terug door te laten weten dat dit voorstel zeker bestudeerd zal worden.

'Maar we moeten daarbij wel goed nadenken over de risico's die aan deze optie kleven', zegt een woordvoerder van het TCMG. Eén van de risico's is wel dat bewoners dusdanig gaan vertragen totdat ze een vergoeding krijgen.

'Hoeft niet ingewikkeld te zijn'

De hoogleraar bestuursrecht wijst erop dat gedupeerden weinig mogelijkheden hebben om te vertragen. 'Als dat wel het geval is, heeft TCMG alle reden om de beslistermijn te verlengen', zegt hij. 'Zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn.'

Gronings Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) roept na het verhaal van Bröring minister Wiebes op met zo'n regeling te komen. In zijn voorstel staat dat mensen die langer dan zes maanden wachten op een besluit een 'substantiële schadevergoeding' krijgen van TCMG. SP-Kamerlid Sandra Beckerman kwam daarna met een soortgelijk voorstel.

Kort debat

Donderdag 20 juni is er een kort debat in de Tweede Kamer over mijnbouw. Dat is de gelegenheid dat Nijboer zijn voorstel kan indienen. Het is nog onduidelijk of zijn motie voldoende steun krijgt van andere partijen.

