Financiële problemen dreigen voor hospice: 'Gasten zijn tevreden, maar papiertje ontbreekt'

Hospice De Ommejas in 't Lage van de Weg bij Uithuizen dreigt in de problemen te komen. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Thuishuis De Ommejas in 't Lage van de Weg bij Uithuizen dreigt in de problemen te komen doordat verzekeraar Menzis de kosten van haar verzekerden niet langer wil vergoeden.

Reden is dat De Ommejas niet over een certificatie beschikt en daarmee niet aan de voorwaarden van Menzis voldoet.

'Trots op wat we doen'

Volgens bestuurder Wil Ruiter van De Ommejas voldoet haar instelling aan alle kwaliteitseisen. 'Ik ben trots op wat we doen. Onze gasten en hun familie zijn buitengewoon tevreden over ons. Alleen het papiertje ontbreekt nog en daarom weigert Menzis cliënten naar ons door te verwijzen. Daardoor komen kamers in De Ommejas leeg te staan en komt de bekostiging in gevaar.'

Omdat De Ommejas niet voldoet aan de voorwaarden van Menzis, krijgt het thuishuis volgens Ruiter ook maar twee derde van de kosten vergoed van Menzis-verzekerden die nu in Ommejas verblijven.

'En we weigeren onze gasten te vragen om dat ontbrekende derde deel van de kosten bij te passen. Zorg kost heel veel geld en onze gasten kunnen dat niet betalen', zegt ze. Omdat volgens Ruiter de meeste mensen op het Hogeland verzekerd zijn bij Menzis, ontstaat er een flink probleem voor het thuishuis.

Tien gasten

De Ommejas begon in 2011 als hospice en in 2014 kwamen daar verpleeghuiszorg en revalidatie bij. Er verblijven mensen die ongeneeslijk ziek zijn en mensen die na een ziekenhuisopname niet meteen terug naar huis kunnen. Er is plek voor tien gasten. Zorg wordt geboden door gediplomeerde verpleegkundigen en vrijwilligers.

Maar de certificering ontbreekt dus. En zo lang dat het geval is, weigert Menzis de kosten te vergoeden. Ruiter: 'Eigenlijk zegt dat certificaat niets over de zorg die geboden wordt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je administratie op orde is, hoe je kookt voor de gasten en of de zorgplannen op orde zijn. En het kost veel gedoe en geld om zo'n certificaat te krijgen.'

Deskundige

Toch overweegt Ruiter binnenkort een deskundige in de arm te nemen om De Ommejas nog eens door te lichten. Daarna kan dan alsnog een certificeringsinstantie worden gevraagd om het thuishuis te beoordelen.

Ruiter heeft haar verhaal op de Facebook-pagina van De Ommejas gezet en daarop kwamen veel steunbetuigingen binnen

Voorwaarden

Een woordvoerder van Menzis laat weten dat het niet de eerste keer is dat De Ommejas dit communiceert via de (sociale) media. 'Ze bieden een hospice aan met ongecontracteerde zorg. Als je wel een contract hebt, voldoe je aan onze leveringsvoorwaarden. Dat gaat onder andere om kwaliteitseisen en gediplomeerd personeel. De Ommejas werkt veel met vrijwilligers en kan niet aan de leveringsvoorwaarden voldoen. Ik geef geen kwalificatie aan wat zij doen, maar we hebben niets voor niets voorwaarden.'