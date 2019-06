Groningen is in Europa een tamelijk slimme regio

Al is de provincie Groningen geen topper in innovatie, het is wel een sterke vernieuwer. Ook Drenthe kan met zijn innovatiekracht redelijk meekomen. Friesland daarentegen scoort beneden het Europees gemiddelde.

Dat blijkt uit de Regional Innovation Scoreboard van de Europese Commissie. Aan de hand van een waslijst indicatoren bepaalt de Commissie sinds 2011 hoe sterk landen en regio's zijn met innovatie. Nederland als geheel scoort als innovation leader goed.

Het behoort tot het selecte clubje van meest innovatieve landen in Europa en staat na Zwitserland, Zweden, Finland en Denemarken op de vijfde plek op de ranglijst van 23 lidstaten plus Noorwegen, Servië en Zwitserland.

Uitgaven en opleiding

Voor de ranglijst wordt gekeken naar zaken als uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, hoeveel mensen een hogere opleiding hebben gevolgd of levenslang leren, het aantal wetenschappelijke publicaties, patenten en het aantal bedrijven dat vernieuwend is met hun producten.

Nederland scoort 35 procent beter dan het Europees gemiddelde. Koploper Zwitserland doet het 71 procent beter dan gemiddeld in de EU.

Regioranglijst

Er is ook een ranglijst gemaakt van de 238 Europese regio's. Net als bij de landen is in deze Regional Innovation Scoreboard een indeling gemaakt naar leider in innovatie en een sterke, gemiddelde of bescheiden innovator.

Op dit regionaal niveau scoren innovation leaders Utrecht en Brabant goed met een plek in de top-25. Bovenaan staan de Zwitserse regio's Zürich en Ticino. Groningen staat op plek 54, Drenthe vinden we terug op 93. Drenthe is wel de sterkste groeier in innovatiekracht van het land.

Middenmoter

Friesland is met Zeeland het minst innovatief. Het is met een 125e positie op de ranglijst een Europese middenmoter.

De goede Groningse score is zeker ook te danken aan de aanwezigheid van de universiteit. Het schroeft het aantal hoogopgeleiden op, evenals het aantal patenten en bedrijven die ontstaan vanuit de universiteit.

Wat ook opvalt is dat de Duitse buurregio's Weser-Ems en Lüneburg het niet zo goed doen. Ze behoren tot de slechtst presterende gebieden in Duitsland als het gaat om vernieuwen. Voor onze regio is dat een belangrijk gegeven. Het betekent dat het gebied als handelspartner beperkte mogelijkheden biedt.

Voor wie het hele rapport wil lezen, klik op de link.