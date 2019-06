Groninger oppositie is ontevreden over plan huishoudelijke hulp

Het gemeentebestuur van Groningen herhaalt nogmaals dat plannen rondom de huishoudelijke hulp niet per definitie leiden tot een bezuiniging op de hulp. De oppositie en met name de SP beukt flink in op het huishoudelijke hulpplan.

De gemeente Groningen wil kijken of mensen meer of minder huishoudelijke hulp nodig hebben. Daarvoor gaan ze met alle mensen die nu hulp ontvangen (2700) in gesprek. De gemeente is nu elf miljoen euro per jaar kwijt aan huishoudelijke hulp. Het stadsbestuur wil er 850.000 euro op bezuinigen.

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks), die de plek innam van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie), vond dat de politieke partijen hier en daar niet realistisch aan het debatteren zijn over het plan. 'Voor een deel zijn er beelden opgeroepen die niet overeenkomen met de werkelijkheid.'

'Bezuinigen is niet oke'

Het steekt SP-leider Jimmy Dijk dat het gemeentebestuur wel miljoenen investeert in de binnenstad en de verbouwing van het stadhuis, maar tegelijkertijd wil bezuinigingen op huishoudelijke hulp.

'Gesprekken voeren met alle mensen die huishoudelijke hulp krijgen, daar is niks mis mee. Maar hiermee een bezuiniging van 850.000 euro inboeken is echt niet oke.'

Die stelling herhaalde Dijk meerdere keren tijdens het debat. Dat zorgde tot zichtbare irritatie bij invalwethouder Gijsbertsen. Volgens de wethouder kunnen de keukentafelgesprekken namelijk ook leiden tot extra uren huishoudelijke hulp.

'Teveel druk'

Partij voor de Dieren en CDA sluiten zich aan bij de woorden van SP, de grootste oppositiepartij in Groningen. 'Wij hebben er moeite mee dat deze maatregel gepaard gaat met een bezuiniging. Er komt op deze manier teveel druk te liggen op de keukentafelgesprekken. Waarom nu al uitgaan van een bezuiniging?', vindt Jalt de Haan (CDA).

Met name SP beukt dus flink in op het plan van het stadsbestuur, maar de coalitiepartijen sluiten de rijen en blijven pal achter het plan staan. 'Door hiervoor te kiezen, kunnen we echt beoordelen of mensen de hulp nog nodig hebben of meer hulp nodig hebben. We moeten kritischer kijken naar de ondersteuningsbehoefte.'

Illusie

100% Groningen lijkt de woorden van het college ook niet te geloven. 'Het lijkt toch een illusie om te zeggen dat mensen meer hulp door gaan krijgen?', vraagt Marjet Woldhuis zich af.

De wethouder is echter van mening dat er in de afgelopen jaren teveel mensen huishoudelijke hulp hebben gekregen, terwijl ze die wellicht niet nodig hebben. Dat komt door de huidige regelgeving. 'Er zijn steeds meer mensen gekomen die gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke hulp. We moeten kijken of al die mensen het niet daadwerkelijk zelf kunnen.'

