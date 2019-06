Meerderheid Groninger gemeenteraad voor wietexperiment

'We hebben een aantal kritische kanttekeningen, maar we zien het wietexperiment als een goede mogelijkheid op weg naar legalisering van softdrugs', aldus Maarten van der Laan van de PvdA. 'Iets wat nodig is, omdat het huidige systeem in onze ogen schizofreen is.'

Alleen legaal geproduceerde hennep

Burgemeester Den Oudsten heeft de gemeente, onder voorbehoud, ingeschreven voor het experiment. Dat zou betekenen dat coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde hennep mogen verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen. Het huidige gedoogbeleid zorgt namelijk voor aanhoudende problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

'Ingewikkelde positie'

Ook de fractie van GroenLinks is voor het experiment. 'Al heeft de coalitie in Den Haag ons in een buitengewoon ingewikkelde positie geplaatst', aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

'Dit experiment is gebrekkig, maar wat nu op tafel ligt is waarschijnlijk een eerste stap die de mogelijkheid biedt tot een duurzame verbetering van het softdrugsbeleid. En dat einddoel is voor ons het meest belangrijk.'

Groot voorstander

'Er wordt gesproken over iets wat nooit gedoogd had mogen worden', merkt Wieke Paulusma van D66 op. 'We zijn een groot voorstander van legalisering van softdrugs. En we hebben er alle vertrouwen in dat de burgemeester het experiment met commitment en in samenwerking met de coffeeshophouders tot een succes zal maken.'

Ook coalitiepartij de ChristenUnie steunt het experiment, al is het met frisse tegenzin. 'Wij zijn geen voorstander van softdrugs in het algemeen', verduidelijkt Edger Heemstra.

'Het voorstel komt dan ook niet uit onze koker. Maar we zijn geen voorstander van het gedoogbeleid, het is nauwelijks te handhaven en criminaliteit en overlast is aan de orde van de dag.'

'Ideaal? Nee'

Ook oppositiepartijen VVD en CDA zijn voorstander van het experiment. 'Is het een ideaal experiment? Nee , dat denken we niet', zegt fractievoorzitter René Bolle van het CDA. 'Maar we zijn wel benieuwd naar uitkomsten. En dus is het goed dat de gemeente meedoet.'

De fracties van de SP, Stadspartij voor Stad en Ommeland en de PVV zijn fel tegen het experiment. 'Als raad krijg je niet het gevoel dat we geconsulteerd worden', stelt Kelly van Uneken (PVV). 'We zien veel nadelen. Als zoveel partijen het niet verstandig vinden om niet in te stappen, waarom wil de gemeente dan zo graag meedoen?'

'Als we constateren dat de coffeeshophouders niet mee willen werken, kunnen we niets anders zeggen dan nee', aldus Leendert van der Laan van de Stadspartij voor Stad en Ommeland. 'Wij willen niet dat er geëxperimenteerd wordt met ondernemers in Groningen.'

Juridische procedures

Burgemeester Den Oudsten verwacht niet dat deelname aan het experiment zal leiden tot tal van juridische procedures. 'We batterijen iets om van illegaal naar legaal. En dat kan nooit een grond zijn voor rechtszaken.'

Coffeeshophouders die niet aan het experiment mee willen doen, kunnen hun zaak straks trouwens wel verkopen. 'Dat kon niet, maar dat kan straks wel, omdat het dan om een volledig legaal bedrijf gaat', aldus Den Oudsten.

Groningen is de grootste gemeente die meedoet aan het experiment. In totaal hebben 26 gemeenten zich ingeschreven.

