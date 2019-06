Lopend Vuur: Stop toch met die weercodes

Woensdag gold voor onze provincie weer code geel. Elders in het land was er ook tijdelijk sprake van code oranje. Dat kwam door het naderend onweer en de harde windstoten.

Op haar eigen site stelt het KNMI dat het als overheidsinstituut de veiligheidstaak heeft om weerwaarschuwingen uit te geven. 'Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer, waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt.'

Zo betekent code geel niet meer dan 'wees alert'. Code oranje stelt 'wees voorbereid' en bij code rood wordt geadviseerd actie te ondernemen.

Over de weercodes wordt op de sociale media vaak een beetje lacherig gedaan. Ook omdat het weer zich nooit honderd procent laat voorspellen, waardoor waarschuwingen soms achteraf overbodig lijken. Daar staat tegenover dat we al een paar onweersbuien en stormen, waarvoor gewaarschuwd werd, achter de rug hebben.

Je kunt je afvragen of we ons er veel van aantrekken als de waarschuwingen te vaak gegeven worden. Zou je niet alleen bijvoorbeeld code oranje of rood moeten hanteren? Of vind je het juist wel handig, die codes?

