Tweede Kamer: musical over kinderen in bevingsgebied, kom naar Den Haag!

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt een aangepaste versie van de musical 'Een brief aan de NAM' in het parlement vertoond.

Het voorstel van SP-Kamerlid Sandra Beckerman wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.

De musical (over kinderen in het aardbevingsgebied) van de 12-jarige Edith Holscher uit Harkstede kreeg eind mei een staande ovatie in een bomvol Kielzog. In de zaal zaten veel prominente gasten, onder wie burgemeesters en Kamerleden, die zich bezighouden met het dossier gaswinning.

Rutte kwam niet

Tot teleurstelling van Holscher ontbraken premier Rutte, gasminister Wiebes en de koning. Nu de musical in Den Haag wordt vertoond, krijgen zij een herkansing.

Holscher kreeg wel brieven van de premier en de koning



De musical wordt overigens in een aangepaste versie vertoond. Van de voorstelling eind mei is een film gemaakt. Die wordt in Den Haag uitgezonden. Het is de bedoeling dat de acteurs wel live enkele liedjes spelen.

Zaterdag 25 mei ging de musical in première



Genodigden waren lyrisch over de voorstelling in het Kielzog



Stemmen over andere voorstellen

De Tweede Kamer vergadert vandaag kort over de mijnbouwschade in onze provincie. Er worden enkele voorstellen ingediend om onder meer de gaswinning volgend jaar daadwerkelijk naar 12 miljard kuub te krijgen en om de stuwmeerregeling breder te trekken. Volgende week dinsdag wordt er gestemd over deze voorstellen.

