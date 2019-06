Grijpskerk krijgt na jaren nieuwbouw: 'Het is eindelijk zover'

De vlag hangt uit in Grijpskerk, want na jaren aandringen wordt er nieuwbouw gepleegd in het dorp. Op de zogeheten locatie Meindertsma worden een aantal vrijstaande en vijfentwintig twee-onder-één-kapwoningen gebouwd.

Donderdagmorgen werden in Zuidhorn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst tussen de gemeente Westerkwartier en de ontwikkelaar.



'Goed voor het hele dorp'

Er waren alleen maar blije gezichten bij de ondertekening van de stukken. Anthony Hogeveen, bestuurslid van Dorpsbelangen Grijpskerk: 'In het dorp leeft al jaren de wens van nieuwbouw. Nu gaat die wens in vervulling en dat is goed voor Grijpskerk. Het is goed voor de verenigingen, de scholen, de middenstand. Het zorgt voor leven in de brouwerij en het zorgt ervoor dat jonge Grijpskerkers in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.'

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi sprak van een mijlpaal: 'Er is al heel lang gepraat over nieuwbouw en nu is het eindelijk zover. Het is een mooie locatie waar verschillende types woningen worden gebouwd. Dat is goed voor de inwoners en voor het dorp.'

Plan ter inzage

De komende maanden ligt het bestemmingsplan ter inzage en kunnen nog eventuele bezwaren tegen het plan worden ingediend. Na de zomervakantie stelt de gemeenteraad de wijziging van het bestemmingsplan vast.

