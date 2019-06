Beter Weters: 'Welkom terug, Koen!'

Onverdachte hoek

Een verrassende keuze is het zeker. Ook een heel boeiende en ongetwijfeld een terechte keuze. Dat baseer ik vanzelfsprekend op de vele positieve commentaren uit vaak onverwachte hoek. Maar het meest sprekend vind ik dat de Vertrouwenscommissie tot deze keuze is gekomen en heel goed weten van de hoed en de rand, de profielschetsen en dus ook de wensen en mogelijke verwachtingen.

Kon minder

Dan toch deze keuze maken. Waar de keuze misschien lijkt in te gaan tegen de wensen van onder anderen betrokken burgers, geeft dat ook aan dat kennelijk geen enkele andere sollicitant aan alle eisen voldeed. Of beter gezegd: er was niet één kandidaat die er echt uitsprong. Hulde aan de Vertrouwenscommissie derhalve: men heeft weloverwogen deze voordracht opgesteld. 'Kon minder', zeggen ze hier wel.



Geen schoothondje

Schuiling is verre van een spannende of opvallende keuze. Ik word er niet warm of koud van. Laten we het erop houden dat het minder had gekund. Hij staat in ieder geval niet bekend als schoothondje van het kabinet of klakkeloos loyalist aan zijn partij. Stad en Ommeland verdienen een eigenwijze branieschopper die tegen bestuurlijke schenen aanschopt als het nodig is. Het is aan Schuiling om te bewijzen of hij dat aandurft. Je kunt het daarnaast hooguit nog wat gênant noemen dat GroenLinks blijkbaar geen fatsoenlijke kandidaat in de gelederen had.

Rechtstreeks kiezen

De groene loper op de Grote Markt lag al klaar, maar blijkbaar hebben ze compleet misgegokt. Burgemeestersbenoemingen blijven een schimmig spel van politieke belangen. Betrokken politici moeten niet doen alsof peilingen onder het volk en opgedirkte profielschetsen enige invloed hebben op de uiteindelijke keuze in de achterkamer. Wat mij betreft halen we alle tierlantijntjes uit deze kroonbenoemingen en kiezen we burgemeesters rechtstreeks door en uit de volksvertegenwoordiging, bijvoorbeeld de politiek leider van de grootste partij.



Blij mee

Ik behoor tot de gelukkige inwoners van de gemeente Groningen die de nieuwe burgemeester al kent. Niet alleen van 'toen', maar ook van de laatste jaren. Ik ben er blij mee! Past hij perfect op de profielschets? Een profielschets voor een burgemeester komt vaak neer op een zoektocht naar het schaap met de vijf poten. Is Koen zo'n 'schaap'? Gelukkig niet, want met vijf poten loop je jezelf constant voor de voeten.



Hart en humor

Wat is hij wel? Een degelijke bestuurder, een verbinder met hart voor de zaak en met droge humor die hij goed in kan zetten. En niet onbelangrijk: ondanks dat hij in Den Helder zat, is hij altijd betrokken gebleven bij Stad én Ommeland. Kortom, welkom terug Koen!

Uitstekende keuze

Verrassend! Het kan niet anders gezegd worden; mr. Koen Schuiling (VVD), de nieuwe burgemeester van Groningen! Bij de namen die vooraf langs kwamen hoorde ik - net als andere Groningers - niet de naam van Koen Schuiling. De profielschets leidde ons toch naar een wat andere richting. Niettemin een uitstekende keuze van de raad van de gemeente Groningen. Koen zal een zeer attente, humoristische eerste burger worden, die goed kan opschieten met andersdenkenden.

Tandem met Paas

Met ook voldoende hardheid om stevige beslissingen te nemen. Dat bewees hij bijvoorbeeld als burgemeester in Den Helder en als fractievoorzitter in Groningen bij 'de Oosterparkrellen.' Vooruitkijkend, Koen zal zeker ook een sterke tandem vormen met die andere oud-wethouder van Groningen, Ren'e Paas. In dit geval om het plaatselijke schadeherstelbeleid voortvarend aan te pakken. Groningen mag zich met Koen Schuiling zeker gelukkig prijzen.



Affaire Ouwerkerk

Ik heb het genoegen gehad om samen met Koen Schuiling in de gemeenteraad van Groningen te hebben gezeten. Hij kwam volgens mij in 1994 in de raad na een roerige tijd in de VVD-fractie. Eerst stond de fractie onder leiding van Johan Remkes, maar het duurde niet lang of Koen mocht het stokje overnemen. Het is jammer dat hij vooral herinnerd wordt als degene die burgemeester Ouwerkerk zijn carrière in Groningen heeft beëindigd, want hij was een kundig raadslid en ook als wethouder hield hij zich prima staande.

Beste kandidaat

Ik heb niet veel meegekregen van wat er in Den Helder is gebeurd in de afgelopen jaren, maar ik heb er vertrouwen in dat hij een goede voor de stad zal zijn. Dat het geen vrouw van in de 40 is geworden, zal vast te maken hebben gehad met de kwaliteit van de overige sollicitanten. Wanneer de voorzitter van de vertrouwenscommissie (GroenLinks) zo enthousiast is over Koen Schuiling, heeft er blijkbaar geen meer geschikte kandidaat bijgezeten.



Duizendpoot

De profielschets voor de burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen vroeg om een 'verbinder, een coach en kritisch sparringpartner, iemand met visie op veiligheid, iemand die integer, authentiek, transparant en consistent is, met hart voor de gemeente en haar inwoners, met ruime bestuurlijke ervaring, natuurlijk overwicht en conceptueel denkvermogen. En hij of zij is verder een energieke doorzetter.' Ga er maar aan staan.

Ongelooflijke prestatie

En daar kwam kortgeleden nog bij: de nieuwe kandidaat is het antwoord van Groningen op de benoeming van Buma in Leeuwarden. Dat je dit allemaal in huis hebt moet je overtuigend kunnen overbrengen aan eerst een vertrouwenscommissie en daarna aan een meerderheid van de gemeenteraad. Geen kleinigheid, zij het voor de één makkelijker dan voor de ander. Dat het Schuiling gelukt is, is een ongelooflijke prestatie en daarom een felicitatie waard.



Sporen verdiend

Koen Schuiling is verrassend, maar volgens mij wel een goede keus. Hij kent de stad, maar ook de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Hij is goed op de hoogte van de plussen en minnen van het noorden. Een bestuurder die zijn sporen heeft verdiend in de politiek. Zeker als burgemeester van Den Helder, waar het politiek meestal zeer onrustig en instabiel was, heeft hij steeds de rust weten te bewaren.

Prima keus

Voor een burgemeester is de politieke kleur niet zo belangrijk. Hij of zij moet boven de partijen staan. De burgers zijn geraadpleegd, dat is een goede zaak. Die informatie geeft richting, maar geen doorslag. Kortom, wat mij betreft een prima keuze.