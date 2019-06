Kamp Glenn Bijl spant arbitragezaak aan: 'Volkomen onbegrijpelijk'

Glenn Bijl in 2015 in actie voor Jong FC Groningen. (Foto: JKBeeld)

Dat zei Eslik donderdag live op Radio Noord. Volgens 'kamp Bijl' is FC Groningen bereid de gelimiteerde transfersom van 335.000 euro op tafel te leggen. In Bijl zijn contract is opgenomen dat alle clubs met een begroting tot twintig miljoen euro de Knoalster voor dat bedrag mogen overnemen.

Gesteggel over hoogte begroting

FC Groningen overlegde FC Emmen een begroting ter hoogte van negentien miljoen euro om te bewijzen dat de Groningers tot die categorie behoren. Echter, accepteert FC Emmen het Groningse bod niet, omdat de Drenten FC Groningen een begroting van minstens twintig miljoen euro toedichten.

Volkomen onbegrijpelijk, om te betreuren Glenn Bijl-Speler FC Emmen

'Volkomen onbegrijpelijk', is de reactie van Bijl, die dolgraag naar FC Groningen wil. 'Ik vind het om te betreuren.'

Afspraak is afspraak

Zijn zaakwaarnemer vindt de houding van FC Emmen onverklaarbaar. 'Ik heb al een paar dagen niets meer van Lubbers gehoord. Vandaag heb ik hem nog een appje gestuurd, maar ik kreeg geen antwoord. Ik heb geen andere keuze dan een arbitragezaak aan te spannen. Ik ben wel geschrokken van hoe ver dit nu is gekomen.'

'Ik snap er echt niks van, maar ik heb totaal geen verklaring voor de houding van Lubbers. Ik heb het nog wel gevraagd, maar geen antwoord gekregen. Of dit het spel is? Ik weet het niet, maar met zo'n clausule is er helemaal geen ruimte voor een spelletje. Afspraak is afspraak.'

Eerste training FC Groningen

Zaterdag is de eerste training van FC Groningen. De kans is nihil dat Glenn Bijl dan op het trainingsveld staat, aldus Eslik.

'Dat is te kort dag. We gaan nu de arbitrage inschakelen. Morgen is het vrijdag. Het zou heel misschien wel haalbaar zijn, maar we moeten er ook nog persoonlijk uitkomen met FC Groningen. Dus dat kost allemaal tijd.'

FC Emmen-directeur Ronald Lubbers en de technisch directeur van FC Groningen, Mark-Jan Fledderus, zijn de hele dag al niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

- FC Emmen heeft Gronings bod binnen op Bijl

- FC Groningen aast op terugkeer Glenn Bijl

- Glenn Bijl zet krabbel onder nieuw contract bij FC Emmen

- Knoalster Bijl maakt historisch doelpunt voor winnend FC Emmen