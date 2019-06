Swingin' Groningen viert jubileum met Matt Bianco en New Cool Collective

Maarten Burger, een van de organisatoren van het festival, blikt terug en kijkt voor uit. Hij is zelf vooral bekend als uitbater van het populaire muziekcafé Buckshot aan het Zuiderdiep.

Burger kwam naar Groningen om basgitaar te studeren aan het conservatorium. Met een groep medestudenten stond hijzelf ooit op Swingin' Groningen. 'Dat was met de band Nervous Breakdown', vertelt Burger. 'Dat was een fantastische band met blazers en drie zangeressen erbij. We stonden op het Waagplein, dat was wel een kick.'

Het geheim van Swingin' Groningen

Inmiddels heeft Burger zijn basgitaar aan de wilgen gehangen en is hij behalve horecaman al weer jaren betrokken bij de programmering van het crossoverfestival. 'Swingin' Groningen wordt door de stad gedragen', antwoordt hij op de vraag naar het geheim van het festival.

Mojo en North Sea Jazz

'Swingin' Groningen is ooit begonnen door samenwerking met de gemeente. Die vond het belangrijk dat er wat gebeurde in de binnenstad. Daarna volgde samenwerking met Mojo en North Sea Jazz. We hebben grote namen gehad en het festival is een paar jaar weggeweest. Nu is het een festival met vooral focus op jong talent.'

Paul Weller en Marcus Miller

'Marcus Miller op de Grote Markt', noemt Burger als een van de hoogtepunten uit 25 edities Swingin' Groningen. 'Joe Zawinul, een van de oprichters van Weather Report, een grootheid, de dag erna en Paul Weller, die editie.' Dat Swingin' Groningen al jaren geen artiesten van dat kaliber programmeert heeft volgens Burger een belangrijke oorzaak.

Schrikbarend duur geworden

'Artiesten verdienen tegenwoordig geen geld meer aan cd-verkoop', legt hij uit. 'Ze moeten nu hun geld verdienen met optredens daardoor zijn bands de afgelopen jaren schrikbarend duur geworden en daarom hebben wij de focus verlegd naar jong talent.'

Matt Bianco en The New Cool Collective

'We zijn heel trots dat we Matt Bianco dit jaar hebben', begint Burger over deze editie van Swingin' Groningen. 'In de jaren '80 had hij hits en hij zingt nog steeds fantastisch en staat samen met The New Cool Collective van Benjamin Herman op het Waagplein. Wat ik ook ontzettend gaaf vind is Steffen Morrison, de beste soulzanger van Nederland. Daar kijk ik ook naar uit.'

Tot en met zondag zijn er tijdens de 25e editie van Swingin' Groningen optredens te zien op onder meer het Waagplein, het Poeleplein, de Ellebogen en het Zuiderdiep.