Dochter opgepakte anti-windmolenactivist: 'Ze hebben een zondebok nodig'

In een persoonlijk verhaal op Facebook, dat wordt gedeeld door actiegroep Storm Meeden beschrijft ze hoe ze woensdag doormaakte, de dag dat de politie drie aanhoudingen deed vanwege de 'anti-windmolenterreur' in de provincie. Ook haar vader, voormalig woordvoerder van de protestgroep Storm Meeden, werd opgepakt.

Net als de zoon van de eveneens opgepakte Jan Nieboer, gelooft Hymke niet in de betrokkenheid van haar vader bij de anti-windmolenterreur.

'Papa is opgepakt, rustig blijven'

'Papa is opgepakt, rustig blijven', hoorde Meis-Hendriks door de telefoon. Ze springt op haar fiets om 'jankend en gillend' naar huis te gaan, schrijft ze in haar facebookbericht. 'Het huis van papa's vriendin is ook overhoop gehaald. We begrijpen er niks van en horen ook niks verder.' Ze komt thuis samen met familie.

We begrijpen er niks van en horen ook niks verder Hymke Meis-Hendriks

Spandoeken en verkleedpartijen, dát was zijn stijl

'Daar haalden we herinneringen op en spraken over hoe onschuldig dit windmolenprotest begon. Met een barbecue, wat spandoeken en verkleedpartijen [zie de foto]. Toen was mijn vader in beeld. Deze acties waren namens papa.'

''Barbecueën, spandoeken, geluidsinstallaties om mede dorpsbewoners te laten weten wat hun te wachten stond. Dat was actievoeren in zijn stijl. Niet dat wat er nu gaande is.'

'Mijn vader heeft afscheid genomen van het actievoeren na het vastrijden van zijn auto. En het conservenblik met pinnen wat hij vervolgens door zijn autoruit geworpen kreeg en in zijn buik kreeg. De wond liet hij zien op RTV Noord. Hij voelde zich in onze boerderij destijds niet langer veilig en is verhuisd. De boerderij is verkocht aan onze buurman. Papa kocht de watertoren in Pekela. Lang zouden we allemaal gelukkig leven.'

Wij weten hoe papa was als actievoerder Hymke Meis-Hendriks

'Papa heeft geen stem'

'Onze papa heeft op dit moment geen stem', constateert Hymke Meis-Hendriks bitter. 'Ik wou me stil houden over dit gebeuren. Maar de artikelen in de media en de reacties daarop laten mij geen andere keuze dan op te staan voor mijn vader en de rest van ons gezin. Wij zijn kapot. Dit is intens onrecht en een walgelijke heksenjacht. Schuldig of onschuldig.'

'10.000 procent onschuldig', voegt ze nog toe.

'Wij weten hoe papa was als actievoerder. Altijd zijn telefoon aan zijn oor, e-mails. Alternatieve plaatsen voor het turbinepark. Nota bene een zonnepark op poten gezet. Onze papa heeft zich gedistantieerd van wat voor acties dan ook.'

'Er moet een voorbeeld gesteld worden voor activisten. Alles in mij zegt dat de oud-woordvoerder van Storm, onze vader, moet opdraaien voor dingen die hij niet heeft gedaan. Puur om te intimideren. Een voorbeeld te stellen. De staat, politiek en recherche hebben een zondebok nodig. En dat schijnen papa en Jan Nieboer te zijn.'

Op Facebook doet ze een oproep aan mensen die haar vader kennen. 'Laat jullie horen. Dit is onrecht.'

