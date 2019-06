'Ik zag niet dat ze verdrietig was, toen werd ze ineens boos'

Iemand om hulp vragen, emoties bij de ander herkennen, weten wanneer je juist even je mond moet houden. Voor kinderen met autisme is dit soort sociale vaardigheden vaak lastig.

NHL Stenden Hogeschool ontwikkelde daarom speciale games. Dat gebeurde samen met andere hogescholen, de zorg, het onderwijs en de kinderen zelf. Zo leren kinderen al spelenderwijs hun sociale vaardigheden te verbeteren.

Bestaande training saai

Volgens Annelies de Bildt van GGZ-instelling Accare werken bestaande trainingen niet goed, omdat kinderen ze saai vinden en deze bovendien in de praktijk niet toepassen.

'Games maken het leuker om hun huiswerk te doen en ze kunnen de games spelen op de plekken waar ze in het dagelijks leven zijn.'

Postbode spelen

De 11-jarige Jeep Schreuder heeft autisme en dacht mee bij de ontwikkeling van onder meer de 'eilandgame'. Daarin moet hij als postbode een eiland over en opdrachten doen die gericht zijn op sociale vaardigheden. En dat is best lastig voor hem.

Zo moet hij voor het vertalen van een brief hulp vragen aan een vrouw. Ze kijkt verdrietig, maar dat ontgaat Jeep. Als hij dan plompverloren zijn hulpvraag stelt, gaat het fout.

'Toen werd ze ineens boos. Ik zag pas later dat ze verdrietig was.'

Je moet even uit je eigen riedel stappen Annelies de Bildt - Accare

Omgaan met emoties

Volgens De Bildt is het juist voor kinderen met autisme lastig omgaan met emoties van anderen. Want herkennen is één ding, vervolgens moet je er ook nog iets mee kunnen.

'Daarvoor moet je even uit je eigen riedel stappen. Als je bijvoorbeeld iemand ziet die jarig is en je wilt iets van die persoon, dan is het plezierig als je even een praatje maakt. Dan is iemand daarna meer geneigd met jou mee te denken.'

Antwoorden analyseren

Na het spel kunnen behandelaren de antwoorden van het kind analyseren. De Bildt: 'Als je ziet dat een kind moeite heeft met emoties herkennen, kun je daar in de volgende behandelsessie op ingaan. Maar als het veel meer zit in het netjes een vraag stellen, dan kun je daar feedback op geven.'

'Iedereen is een beetje anders'

Naast de eilandgame is er een escaperoom-spel, waarin kinderen moeten leren samenwerken. In MijnStrip beantwoorden kinderen in een schoolklas allerlei vragen over zichzelf, waarover dan een gesprek ontstaat. Het idee daarachter is dat duidelijk wordt dat niet kinderen met autisme anders zijn, maar dat iedereen wel 'een beetje anders' is.

De games worden nog niet gebruikt door behandelaren. De Bildt: 'Nu is het punt gekomen dat we aan het overleggen zijn hoe we de games in de behandeling invlechten.'

Jeep is blij met de game. 'Er zitten grappen in, het is leuk en je kan er wat van leren.'

