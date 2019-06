Ruim baan voor insecten in Westerkwartier

'Iedereen weet dat het niet goed gaat met de insecten. Er zijn steeds minder soorten', zegt wethouder Elly Pastoor.

'Om de biodiversiteit in onze gemeente te versterken en om de insecten een beetje te helpen, willen we op plaatsen waar dat kan verschillende gras- en bloemenmengsels inzaaien. Denk bijvoorbeeld aan bermen. Ook sluiten we ons mogelijk aan bij het plan van de provincie om meer fruitbomen te planten.'

Overleg

Pastoor wil het plan realiseren in overleg met de inwoners van de 41 dorpen in de gemeente. 'Misschien hebben zij nog veel betere ideeën dan wij en weten zij plekken in hun nabije omgeving waar ruimte is om bijvoorbeeld bloemenmengsels in te zaaien.'