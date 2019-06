Aa en Hunze wijst wegen voor windmolentransport aan

Aa en Hunze is één van de twee gemeenten waarin het omvangrijke windpark gebouwd wordt.

Vrachtwagens via N378

Het transport van zeven windturbines loopt vanaf de N378 over de Dideldomweg naar de bouwlocaties. Negen andere turbines worden via de Dideldomweg in noordelijke richting vervoerd. Dat gebeurt via Zwarteweg, Bosje, Langestraat, Streek en Pastoorsakker naar De Hilte. De vrachtwagens verlaten de bouwlocaties weer via De Hilte naar de N33.

De aangekondigde transportroute betreft alleen het deel binnen de gemeente Aa en Hunze. Het gaat om windmolenonderdelen die met speciaal transport van de Eemshaven naar windpark Drentse Monden worden vervoerd. Over de rest van de route is nog niets bekend.

Gaat Stadskanaal akkoord?

Uit de plannen van Aa en Hunze valt op te maken dat de windturbines vanuit de gemeente Stadskanaal aangevoerd moeten worden. Die gemeente heeft echter nog niet laten weten of dergelijk transport welkom is.

De afgelopen periode maakten de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt bekend het windmolentransport te weigeren vanwege de mogelijke schade aan wegen en bomen. De gemeente Westerwolde gaf wel groen licht voor het transport.

Weigeren geen optie

Voor Aa en Hunze was het weigeren van het transport nooit onderwerp van discussie, zegt woordvoerder Edo Jans.

'Het klopt dat de bal in alle andere gemeenten nog op tafel ligt, maar hier is weigeren geen optie geweest. Het bestuur heeft aangegeven dat, als het park er komt, de transportroute zo optimaal mogelijk moet zijn. Dus met zo min mogelijk overlast voor omwonenden.'

'Overlast wordt beperkt'

De afspraak over de route werd gemaakt in samenwerking met directeur Wim Wolters van Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Hij is tevreden over het resultaat.

'Goed overleg tussen partijen heeft geleid tot een route waarmee de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt en die het windpark op termijn voordelen biedt.'

Aanpassingen nodig

Om de wegen geschikt te maken als transportroute voor windturbines, moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden. De initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Aa en Hunze werken deze details uit in een transportplan. Daarin wordt ook de OmgevingsAdviesRaad betrokken.

De bouw van het windpark moet eind november beginnen.

