Toch vangrail langs Van Starkenborghkanaal

Er komt toch een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Stroobos. De gemeente Westerkwartier blies dat plan nieuw leven in nadat de raad van de voormalige gemeente Grootegast er een streep door had gezet.

Langs het Van Starkenborghkanaal hebben in het verleden meerdere keren dodelijke ongevallen plaatsgevonden.

Onderzoek

In de gemeenteraad van Grootegast was destijds geen meerderheid te vinden voor het plan van de lokale partij VZ Westerkwartier. In de nieuwe gemeente Westerkwartier zette de partij het onderwerp op de agenda en nu lijkt het wel te lukken.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: 'We laten een onderzoek uitvoeren door een adviesbureau en we overleggen met Rijkswaterstaat en de gemeente Achtkarspelen over de mogelijkheden. De seinen staan nog niet op groen, maar het lijkt de goede kant op te gaan.'

Opmerkelijk

Met de terugkeer van de vangrail op de politieke agenda grijpt VZ Westerkwartier de kans om de aanleg toch te realiseren. In de gemeenteraad van Grootegast zat de partij in de oppositie en lukte het niet om een meerderheid voor het plan te krijgen.

Het plan werd destijds onder meer weggestemd door de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en Partij van de Arbeid. In de gemeente Westerkwartier zit VZ wel in de coalitie. Opmerkelijk genoeg met dezelfde partijen die in Grootegast de vangrail nog wegstemden. Die lijken het plan nu wel te omarmen. Het kan verkeren in de politiek.

