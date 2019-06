Groningen heeft de meeste brandweervrouwen, of toch niet?

Elise Pastoor is één van de brandweervrouwen in onze provincie. (Foto: Harry Cats)

Groningen is percentueel koploper onder de veiligheidheidsregio's in ons land, als het gaat om het aantal vrouwelijke brandweerlieden. Maar de absolute cijfers geven een iets ander beeld.

Bij de Groningse brandweer werkten op 1 januari dit jaar 813 mensen. Onder hen 67 vrouwen. In percentages uitgedrukt: 8,2 procent van de Groningse brandweermensen is vrouw. Met dit percentage staat Groningen bovenaan de lijst van de 26 veiligheidsregio's in ons land.

Beeld kantelt

Maar als je kijkt naar de absolute aantallen, kantelt het beeld. Niet zo gek natuurlijk, want het ligt voor de hand dat een dichtbevolkte regio veel meer brandweerlieden in dienst heeft dan Groningen. En dat is van invloed op de percentages.

Neem bijvoorbeeld de brandweer in de regio Utrecht. Daar werken 1884 mensen. Van hen is 5,7 procent vrouw. In absolute zin: 107 vrouwen. 2,5 procentpunt lager, maar in aantallen bijna het dubbele vergeleken met Groningen.

Nadeel

Ook een vergelijking met Friesland valt in absolute zin in het nadeel van Groningen uit. Friesland heeft 1252 brandweerlieden. Van hen zijn 79 vrouw. (6.3 procent)

Drenthe moet in Groningen wel haar meerdere erkennen: van de 846 brandweerlieden zijn zestig vrouw (7,1 procent).

Voor de goede orde: het merendeel van de brandweermensen is vrijwilliger. Landelijk schommelt het aandeel brandweervrouwen al jaren tussen de vijf en zes procent.

Op 1 januari 2019 waren 1,4 duizend vrouwen werkzaam in de operationele dienst van de brandweer: ruim driehonderd als beroeps- en 1,1 duizend als vrijwillige kracht.

Voor een volledig overzicht, zie het CBS.