Collega-bestuursleden geschokt: 'Ik vind het een persoonlijk drama voor Jan'

Juist het aanhouden van Jan Nieboer, de man die maatschappelijk gezien zo actief is in de Kanaalstreek, wekt beroering. Als bestuurder van verschillende stichtingen en zelfstandig ondernemer staat er voor hem alles op het spel.

Dat zeggen betrokkenen die met hem werken. Nieboer, woordvoerder van Platform Storm, is één van de drie mannen die woensdagmorgen werd aangehouden in de zaak van de 'windmolenterreur'.

Maatschappelijk actief

De 61-jarige inwoner van Tweede Exloërmond heeft een uitgebreid cv. Niet alleen staat hij de laatste jaren bekend als hardwerkend zelfstandig ondernemer, ook is hij sinds jaar en dag betrokken bij allerhande maatschappelijke initiatieven.

Voorzitter van de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek (VVBK), voorzitter van stichting Snikkeweek, penningmeester van stichting De Snikke Dieverdoatsie, lid van de aanbevelingscommissie De eeuw van mijn Ubbo, bestuurslid stichting de Zonkoloniën en de voorman en woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën.

Ik kan het niet geloven dat hij al deze functies op het spel zet, dat zie ik Jan absoluut niet doen Joop Zuidema - Secretaris Stichting Snikkeweek

'Jan is een enorm gedreven, actieve man, met een tomeloze energie', zegt Joop Zuidema, secretaris van stichting Snikkeweek. 'Ik kan het niet geloven dat hij al deze functies op het spel zet, dat zie ik Jan absoluut niet doen.'

Zuidema werkt al meer dan tien jaar samen met Nieboer in het bestuur van stichting Snikkeweek. Afgelopen maandag troffen zij elkaar nog bij de evaluatie van de afgelopen Snikkeweek.

Voorzitter

Eén van Nieboer's meest zichtbare bestuursfuncties is de voorzittersrol die hij heeft bij Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek. Saillant detail: de VVBK en de gemeente Stadskanaal reikten in 2017 de Ondernemingsprijs van de Kanaalstreek uit aan ondernemer Ben Timmermans, één van de ondernemers die juist een dreigbrief ontving. Dat is één van de delicten waarbij Nieboer verdacht wordt van betrokkenheid.

De VVBK houdt het dan ook bij een formele reactie. 'Wij doen nu geen uitspraak over de zaak', zegt een bestuurslid. 'Deze week komen wij bij elkaar om dit te bespreken.'

'Dramatisch'

Jaap Duit, voorzitter van De eeuw van mijn Ubbo, waar Nieboer deel uitmaakt van de aanbevelingscommissie, wil wel wat kwijt.

Als hier een kern van waarheid in zit, is dat in zijn privéleven dramatisch Jaap Duit - Voorzitter De eeuw van mijn Ubbo

Je moet er niet aan denken dat hier een kern van waarheid in zit', zegt Duit. 'Als dat zo zou zijn, is dat in zijn privéleven dramatisch. Ook zakelijk blijft er dan weinig perspectief voor hem over, als bestuurder en ondernemer in deze regio. Ik vind het een persoonlijk drama voor Jan. Een groot drama voor hem privé, maar ook zakelijk.'

Duit kent Nieboer uit verschillende bestuurlijke functies, waar hij en Nieboer elkaar tegenkwamen. 'Dit verwacht je niet, zeker niet van iemand die deze functies vervult. Ik veroordeel hem absoluut niet. Ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt, dat hij geen dingen heeft gedaan die nu verondersteld worden. Dat hoop ik voor hem.'

