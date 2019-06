Uitgaansgebied Appingedam krijgt permanent cameratoezicht

In het centrum van Appingedam plaatst de gemeente twee vaste camera's. Vooral in het uitgaansgebied zijn regelmatig vechtpartijen, mishandelingen en drugsdeals.

De politie plaatste eerder al twee tijdelijke camera's. Die hingen er ruim een half jaar.

Meer inzicht krijgen

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra kampt Appingedam vooral in het weekend met ongeregeldheden. 'Zo nu en dan zijn er mishandelingen en ruzies, terwijl niet iedereen aangifte doet. Met vast cameratoezicht willen we meer inzicht krijgen in wat er precies gebeurt.'

Bij verschillende vechtpartijen in de Damster horeca waren leden van motorclub Satudarah betrokken. Volgens getuigen die niet bij naam genoemd wilden worden, ging het om een groep van twintig à dertig man.

Burgemeester Hiemstra benadrukt dat de camera's niet specifiek bedoeld zijn om bepaalde groepen in de gaten te houden. 'In elke stad waar je kunt uitgaan, gebeurt wel eens wat. Het gaat ons niet specifiek om motorclubs, we willen zien wat er gebeurt, zodat we er iets aan kunnen doen.'

Probleemjongeren

Ook kampt Appingedam met verschillende jeugdgroepen die voor problemen zorgen. Met de beelden van de camera's willen gemeente en politie weten wie betrokken zijn bij knokpartijen. Jongerenwerkers en politie kunnen hen hierop aanspreken.

Het plaatsen van de camera's kost de gemeente 20.000 euro. SP-raadslid Harry Rozema schrok donderdagavond tijdens de raadsvergadering van dat bedrag. 'Het is vervelend dat dit nodig is, maar het is toch een hap geld voor twee camera's.'

Niet onveilig

Volgens Hiemstra kan de gemeente niet telkens een beroep doen op mobiele camera's van de politie. 'Het is nodig, dus we moeten zelf wat regelen als gemeente.'

De burgemeester benadrukt dat het niet onveilig is om in Appingedam te stappen: 'Vanuit de hele regio komen hier mensen om uit te gaan. Alle vergelijkbare uitgaanscentra hebben cameratoezicht; daarom is het verstandig om het te doen. Uitgaan in Appingedam moet leuk zijn en moeten we leuk houden.'

Waar de camera's precies komen te hangen, is nog niet bekend.

