Lopend Vuur: Groningen moet zich kandidaat stellen als speelstad voor het WK voetbal voor vrouwen

Minister Bruno Bruins van Sport wil zich ervoor inzetten om het WK Voetbal voor vrouwen in 2027 in Nederland te organiseren.

Bruins was donderdag in Frankrijk en woonde daar het laatste groepsduel van de Nederlandse voetbalsters bij in de groepsfase van het WK. Oranje versloeg Canada met 2-1.

Op eigen bodem

De minister wil snel met de KNVB in gesprek gaan om te kijken wat nodig is om het toernooi over acht jaar naar Nederland te halen. 'Fantastisch dat ik vanavond de 'Leeuwinnen' groepswinnaar heb zien worden', laat Bruins weten. 'Hoe mooi zou het zijn als het wereldkampioenschap in 2027 op eigen bodem plaats kan vinden?'

Twee jaar geleden organiseerde Nederland al het Europees Kampioenschap voor vrouwen. Oranje pakte toen de Europese titel.

