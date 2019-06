Delfzijlsters ervaren net zo weinig woongenot als Amsterdammers

Het welvaartsniveau van Delfzijl en omgeving is vergelijkbaar met dat van de regio Amsterdam. Dat valt te lezen in de Brede Welvaartsindicator van de Rabobank en de Universiteit Utrecht.

In dat onderzoek wordt de welvarendheid van een gebied berekend aan de hand van elf indicatoren, zoals inkomen, woontevredenheid, onderwijs en milieu.

Laag woongenot

De regio's Amsterdam en Delfzijl en omgeving komen op een vergelijkbaar laag niveau uit de bus. In beide regio's is bijvoorbeeld de woontevredenheid relatief laag. Volgens het onderzoek is 'woontevredenheid de meest bepalende indicator voor regionale verschillen in brede welvaart.'

Tekst gaat verder onder kaart



Bron: Universiteit Utrecht en de Rabobank

Onderlinge verschillen

Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen beide gebieden. Zo is in Delfzijl het milieu een relatief klein probleem, terwijl dat in de regio Amsterdam juist vrij groot is. Hetzelfde geldt voor de veiligheid.

Noord-Drenthe beste regio

Het hoogste welvaartsnivea van ons land is volgens de onderzoekers te vinden in Noord-Drenthe. Die regio scoort hoog op onder meer woontevredenheid, onderwijs, milieu en veiligheid.

Werkloosheid en laag opleidingsniveau

Niet geheel verrassend staan, net als de omgeving Delfzijl, ook Oost-Groningen en Overig-Groningen (Stad en het noordoosten van de provincie) in de onderste regionen van de ranglijst. Volgens de onderzoekers hangt dit vooral samen met de arbeidsmarkt.

'Het opleidingsniveau ligt gemiddeld lager, de werkloosheid is hoger en er zijn meer flexibele arbeidscontracten, met als resultaat een lager gemiddeld inkomen.'



Mensen zijn over het algemeen tevredener met hun leefsituatie Onderzoekers welvaartsniveau

'Welvaartsniveau hoger dan vóór crisis'

Landelijk gezien ligt het brede welvaartsniveau voor het eerst boven het niveau van vóór de economische crisis die in 2008 begon.

'De toename komt door werk en inkomen. Vooral de afnemende werkloosheid draagt positief bij aan de brede welvaart in Nederland, en door subjectief welzijn. Mensen zijn daardoor over het algemeen tevredener met hun leefsituatie.'

Minder tevreden met woning

Een andere conclusie van de onderzoekers is daarentegen dat in heel Nederland de woontevredenheid afneemt.

'Minder Nederlanders zijn tevreden met hun huidige woning, wat zeer waarschijnlijk te maken heeft met de beperkte mogelijkheden van vooral starters op de woningmarkt,' aldus de onderzoekers.

In de tabel hieronder kun je per regio zien hoe een gebied scoort op elk van de elf indicatoren die de Brede Welvaart bepalen. De tweede kolom met de naam BWI geeft het algemene niveau van de brede welvaart weer.



Noot van de onderzoekers bij de tabel: 'De getallen in de tabel geven de scores weer voor de brede welvaartsindicator en de elf onderliggende dimensies. Het zijn indices die van 0 tot 1 kunnen variëren. De kleuren zijn een visuele weergave van de scores voor elke dimensie afzonderlijk. Hierdoor toont de tabel ook grote kleurverschillen voor dimensies met een kleine spreiding, zoals milieu.'